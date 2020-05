Njemačka vlada i predstavnici saveznih pokrajina dogovorili su načelno popuštanje mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa s mogućnošću ponovnog pooštrenja u slučaju porasta broja zaraženih, javljaju njemački mediji u srijedu

'Radi se o drugom velikom valu ukidanje restrikcija', stoji u dokumentu. Tako bi trebala popustiti ograničenja u sektoru obrazovanja, maloprodaje i sporta. Razmak od najmanje 1,5 metara vrijedi do daljnjeg, a velike manifestacije su i dalje zabranjene do kraja kolovoza. Učenici bi do kraja školske godine trebali ponovno pohađati nastavu, ali još nije odlučeno u kojem obliku i uz koje mjere.

Saveznim zemljama je prepušteno samostalno djelovanje kad je u pitanju otvaranje restorana, hotela, darova, diskoteka, sajmova, bazena i fitnes klubova.

'Otvaranje ovih objekata u odgovornosti je saveznih pokrajina, a u pozadini svake odluke mora biti aktualno stanje vezano uz širenje zaraze', stoji u dokumentu.

Kako nadalje proizlazi iz dokumenta, popuštanje može toliko dugo ostati na snazi dok u jednom okrugu broj novozaraženih u roku od tjedan dana ne prelazi brojku od 50 osoba na 100.000 stanovnika. U slučaju većeg broja zaraženih restrikcijske mjere koje su vladale do 20. travnja bile bi ponovno uvedene.

Prema istom dokumentu, aktualna sezona nogometne Bundeslige trebala bi biti nastavljena krajem svibnja. Neke savezne pokrajine su i prije današnjeg dogovora donijele odluku o postupnom popuštanju mjera tijekom svibnja, posebice u ugostiteljskom i hotelijerskom sektoru.

Predsjednik oporbene Liberalno-demokratske stranke Christian Lindner pozdravio je 'regionalni' pristup te je istodobno kritizirao vladu i Angelu Merkel što se s ovakvim pristupom nije krenulo još prije.