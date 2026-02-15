Njemačka odlučila o kontrolama na granicama, čeka se reakcija Bruxellesa

Njemačka planira produljiti privremene kontrole na svim kopnenim granicama, doznaje njemački BILD.
Prema tim navodima, savezni ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt (CSU) želi nakon 15. ožujka nastaviti s mjerama još šest mjeseci, a obavijest o produljenju već se upućuje Europskoj komisiji u Bruxelles.
Kontrole unutar schengenskog prostora dopuštene su samo iznimno i moraju se formalno prijaviti EU. Dobrindt je, kako prenosi Fenix-magazin.de ranije javno poručio da želi zadržati pojačane provjere na granicama i nakon isteka dosadašnjih rokova.
Za putnike, prekogranične radnike i logistički sektor to u praksi znači nastavak nasumičnih provjera i mogućih kašnjenja na prijelazima prema svih devet njemačkih susjednih država. Putnici pritom trebaju imati važeći osobni dokument.
Dosad je, prema podacima koje su mediji prenijeli pozivajući se na Saveznu policiju, od ponovnog uvođenja šireg režima kontrola u rujnu 2024. do kraja 2025. zabilježeno 67.918 neovlaštenih ulazaka u zemlju, a 46.426 osoba vraćeno je s granice ili ‘odmaknuto’ u okviru postupanja zbog ilegalnog prelaska.
Istodobno, njemački Savezni ured za migracije i izbjeglice (BAMF) navodi da je u siječnju 2026. zaprimljeno 7.649 prvih zahtjeva za azil, uz 25.191 donesenu odluku o zahtjevima.