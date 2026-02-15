Njemačka odlučila o kontrolama na granicama, čeka se reakcija Bruxellesa

Prema tim navodima, savezni ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt (CSU) želi nakon 15. ožujka nastaviti s mjerama još šest mjeseci, a obavijest o produljenju već se upućuje Europskoj komisiji u Bruxelles.

Kontrole unutar schengenskog prostora dopuštene su samo iznimno i moraju se formalno prijaviti EU. Dobrindt je, kako prenosi Fenix-magazin.de ranije javno poručio da želi zadržati pojačane provjere na granicama i nakon isteka dosadašnjih rokova.