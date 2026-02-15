mora prijaviti eu

Njemačka odlučila o kontrolama na granicama, čeka se reakcija Bruxellesa

15.02.2026 u 23:12

Njemačka policija
Njemačka policija Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Njemačka planira produljiti privremene kontrole na svim kopnenim granicama, doznaje njemački BILD.

Prema tim navodima, savezni ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt (CSU) želi nakon 15. ožujka nastaviti s mjerama još šest mjeseci, a obavijest o produljenju već se upućuje Europskoj komisiji u Bruxelles.

Kontrole unutar schengenskog prostora dopuštene su samo iznimno i moraju se formalno prijaviti EU. Dobrindt je, kako prenosi Fenix-magazin.de ranije javno poručio da želi zadržati pojačane provjere na granicama i nakon isteka dosadašnjih rokova.

Za putnike, prekogranične radnike i logistički sektor to u praksi znači nastavak nasumičnih provjera i mogućih kašnjenja na prijelazima prema svih devet njemačkih susjednih država. Putnici pritom trebaju imati važeći osobni dokument.

VIDEO Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?'

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?'

Dosad je, prema podacima koje su mediji prenijeli pozivajući se na Saveznu policiju, od ponovnog uvođenja šireg režima kontrola u rujnu 2024. do kraja 2025. zabilježeno 67.918 neovlaštenih ulazaka u zemlju, a 46.426 osoba vraćeno je s granice ili ‘odmaknuto’ u okviru postupanja zbog ilegalnog prelaska.

Istodobno, njemački Savezni ured za migracije i izbjeglice (BAMF) navodi da je u siječnju 2026. zaprimljeno 7.649 prvih zahtjeva za azil, uz 25.191 donesenu odluku o zahtjevima.

tportal
