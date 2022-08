Njavro o pomoći umirovljenicima: Nalazimo se u izvanrednoj situaciji, potrebne su i izvanredne mjere

Ekonomski analitičar Đuro Njavro gostovao je u središnjem Dnevniku HRT-a gdje je prokomentirao Vladine mjere usmjerene prema najugroženijim dijelovima našeg društva, umirovljenicima

Đuro Njavro u Dnevniku HRT-a podsjetio je na jednu izvanrednu mjeru koja je bila donesena krajem 90.-tih, a to je da se umirovljenicima da nominalno jednak iznos podrške. To bi značilo da ovi s najnižim mirovinama dobiju u postotku više, oni s većim nešto manje.

Postoje, kaže, procjene ekonomista da je ovo val inflacija koji bi se trebao stišavati, ali osobno misli da je ovo atipična inflacija koja je na jednoj strani uzrokovana već duže od desetljeća emisijom novca, tzv. kvantitativizingom koji je korišten i za saniranje krize 2008., novca je bilo puno u opticaju, nije se prelio na rast cijena, nego na rast burze tako da inflacije bi bilo i da nije bilo ukrajinske krize.



'Došla je ta kriza, došle su mjere koje su djelom dovele do rasta imputa u proizvodnju, znači do rasta cijene energije različitih oblika i to realno prijeti ekonomijama na jednoj strani usporavanjem rasta, na drugoj strani rastom troškova, to je situacija kakvu smo imali 70.-tih godina. Iz toga se nije lako izvući', izjavio je Njavro.



Ako gledamo Europsku uniju, posebno je važno, kaže, što će se događati u Njemačkoj.



Smatra da nećemo proći kroz ovo krizno razdoblje, a da ne osjetimo to na padu standarda. Hoćemo li to osjetiti više ili manje, ovisit će, naglašava, o ponašanju naše države, Vlade, o ponašanju naših tvrtki i poduzetnika, svake obitelji i pojedinca. Pred nama je vrijeme izazova, neizvjesnosti koji nose i problema ali i mogućnosti.



'Na primjer, značajan porast cijene hrane u svijetu i Europi, a Hrvatska ima toliko neiskorištenih i zapuštenih mogućnosti u poljoprivredi. Ako nismo uspjeli pomoću poticaja pokrenuti poljoprivredu, možda bi ih privukli te povišene cijene hrane. S druge strane, Hrvatska ima atipičnu situaciju, turizam će biti vrlo uspješan, rast BDP-a će biti ne spektakularan, ali solidan. U istim okolnostima imamo jedan od najnižih stopa nezaposlenosti. Ako želimo nastaviti rast u ovoj kvaliteti, trebamo radnu snagu, očito je previše ljudi otišlo po Europi+, zaključio je Njavro.