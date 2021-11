Nižu se reakcije na privođenje Gabrijele Žalac: 'Mercedes-ministrica uhićena je temeljem europskog uhidbenog naloga, ne temeljem istrage Uskoka. To je ogroman skandal!'

Privođenje bivše ministrice Gabrijele Žalac izazvalo je i reakcije u Saboru

Kratki komentar dao je i Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta. 'Prvi put to čujem, ne mogu reći da me iznenađuje to da je bivši dužnosnik uhićen u Hrvatskoj. Svakodnevno se u Hrvatskoj zloupotrebljavaju ovlasti - ponekad se to otkrije, sudski epilozi su različiti', rekao je.