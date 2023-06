Nižu se reakcije na Možemo!: Svatko zna što je najbolje za njegovu političku opciju

Daljnji pad SDP-a

Ocjenjuje kako će posljedica razilaženja SDP-a i Možemo biti daljnji pad podrške SDP-u. S druge strane, dodao je, Možemo! ima još godinu dana do izbora priliku dodatno ili potvrditi „ne baš uspješno vladanje Zagrebom” ili popraviti taj dojam.

"Građani trebaju sposobne i stabilne ljude kojima je na prvom mjestu interes građana a ne uski stranački interes, a ova odluka je zapravo na neki način kompromitacija toga načela za koje se zalažu Socijaldemokrati", zaključio je Vidović.

I predsjednik HSS-a Krešimir Beljak komentirao je da to što je stranka Možemo odlučila izaći samostalno na izbore za njega nije nikakvo iznenađenje. "Očekivani raspet događanja. Izbori će pokazati koliko je to dobro ili nije", rekao je.

Bolja bi bila ujedinjena opozicija

Stava je da bi za Hrvatsku bilo najbolje da se opozicija ujedinila i išla zajedno na izbore ili bar u dva bloka.

"Sad od toga ništa, vidjet ćemo kako će se ostali akteri snaći u cijeloj priči. Možda sam i u krivu pa odvojeni nastup donese bolje rezultate, ali mislim da nam je cilj zajednički da se HDZ makne s vlasti", kazao je.

Možemo, dodao je, ima stav da će se više dobiti ukoliko se ide odvojeno, no Beljak misli da bi više dobili da se ne rasipaju glasovi. "U izbornom sustavu kakvog imamo mnogo glasova se na svakim izborima izgubi, oko 30 posto svih glasova ostane ispod praga i svi ti glasovi završe kod najjače opcije, a po svim istraživanjima je daleko najjača opcija HDZ", naglasio je.

Na istu stvar o povlačenju glasova upozorila je i predsjednica Glas-a Anka Mrak-Taritaš koju odluka Možemo također nije iznenadila jer se sjeća priče sa zagrebačkim izborima na kojima je Možemo također odlučio izaći sam.

Trebalo je dobro promisliti

"Prema njihovom istraživanju samostalni izlazak je bolji, no ne možete samo voditi računa kako će vaša stranka i da dobije puno nego morate voditi računa i o konačnom računu, a to je pobijediti HDZ. To bi trebao biti prvi motiv", rekla je.

"Trebalo je dobro promisliti i vidjeti u kojoj opciji i varijanti izlaziti na izbore. No, Možemo je donijelo odluku i nju treba poštivati i o njoj voditi računa", zaključila je Mrak Taritaš.

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović smatra da je stranka Možemo trebala drugačije odlučiti, ali razumije, kaže, da su odlučili tako zbog vlastitih interesa.

"Mogu razumjeti njihovu motivaciju jer je vjerojatno njihova logika da se vidi tko koliko vrijedi od dvije najveće opozicijske stranke - oni ili SDP", kazala je Peović. Ipak, ta saborska zastupnica s druge strane drži da se ipak taj koalicijski potencijal i mogućnost da se smijeni HDZ bitno umanjio tom odlukom.

Marijana Puljak (Centar) kaže da nije na njima da komentiraju odluke drugih stranaka o suradnjama i koalicijama te da je u konačnici najvažnije da ukupni rezultat današnjih progresivnih oporbenih stranaka bude dovoljan za pobjedu nad HDZ-om.

Ne miješamo se u podemos / moramo / možemo

"Mi nastavljamo i dalje s pripremama za izbore, radom na programu, okupljanjem ljudi i radom na terenu i nadamo se da ćemo značajno pridonijeti tom rezultatu", dodala je.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) poručuje da ga lijevi dio političkog spektra uopće ne zanima kao ni komentiranje unutarstranačkih odluka drugih političkih opcija.

„Svatko zna što je najbolje za njegovu političku opciju i to je to, u konačnici hoće li to biti dobra odluka za njih pokazati će sami izbori”, rekao je Pavliček.

Iz Domovinskog pokreta navode pak da se ne miješaju u rad i odluke drugih stranaka , a osobito ne u rad „franšize podemos/moramo/možemo itd”.

„Njihove odluke se donose negdje drugdje van Hrvatske i uvijek kontra Hrvatske”, kažu u DP-u.