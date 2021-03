New York ima najmanje hospitaliziranih od prosinca, guverner poručio: Ovo će proći i zajedno ćemo pobijediti zvijer covida

Broj hospitaliziranih s covidom-19 u saveznoj državi New York pao je na najmanju razinu u više od tri mjeseca, objavio je u subotu guverner Andrew Cuomo

U New Yorku je od početka pandemije umrlo ukupno 39.870 ljudi.

Hospitalizirano je 4513 stanovnika New Yorka, najmanje od 5. prosinca, a na intenzivnoj njezi je 909 pacijenata u cijeloj saveznoj državi, najmanje od 6. prosinca.

Cuomo je pozvao građane da nastave poštivati mjere uvedene zbog pandemije kako bi se osigurao nastavak pada broja zaraženih.

„Njujorčani su se kroz ovu pandemiju borili svojim oprezom“, rekao je Cuomo, a prenosi agencija dpa.

„Iako je cjepivo ovdje, moramo nastaviti biti razumni dok ne uspijemo cijepiti sve koji to žele. Svi trebaju nastaviti prati ruke, držati fizičku distancu i nositi maske“.

Najmanje jednu dozu cjepiva primilo je više od 5 milijuna stanovnika New Yorka, dodao je guverner.

„Ovo će proći i zajedno ćemo pobijediti zvijer covida, no još se toga mora učiniti prije no što stignemo do svjetla na kraju tunela“, poručio je Cuomo.