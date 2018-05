Nevjerojatna posljedica ukidanja keša: Švedski lopovi su tužni jer nemaju što pljačkati

Što za Izrael znači 'sljedeće godine u Jeruzalemu'? Meksiko je najopasnija država za novinare. Šveđani kradu sove kad već ne mogu novac. Na Madagaskaru traje rat zbog vanilije. Da crkve i vjerske zajednice u Americi plaćaju porez, državna bi blagajna bila bogatija za 83,5 milijardi dolara... O zanimljivim i važnim događajima u svijetu čitajte u tjednom pregledu Davorke Grenac

Šef UN-ovog Ureda za zaštitu ljudskih prava Zeid Ra'ad al Husein to je nazvao 'šokantnim ubojstvom desetaka civila', a Bijela kuća ocijenila kao 'nesretnu propagandu' Palestinaca. Bio je to krvavi vrhunac šestotjednih prosvjeda protiv ove Trumpove odluke, a palestinske žrtve su sahranjene na dan kada Palestinci obilježavaju Nakbu (na arapskom katastrofa, kataklizma), egzodus 700.000 ljudi istjeranih iz svojih domova u ratu 1948.

Zastrašujućih 90 posto ubojstava prolazi nekažnjeno, za što zdvojni građani optužuju predsjednika Enriquea Penu Nieta . Za njegova mandata u gradu Iguala na jugozapadu zemlje netragom su nestala i 43 studenta pedagogije, za čiju se sudbinu niti danas ne zna četiri godine kasnije. To je poputbina s kojom predsjednik Nieto dočekuje nove predsjedničke izbore u srpnju i glavnog protukandidata, lijevog Andreasa Manuela Lopeza Obradora .

O tom događaju vjerojatno se ne bi čulo izvan granica zemlje da ga novinarima The Guardiana ovih dana nije ispričao mjesni svećenik, potvrđujući priču o tome da se u razloge deseterostrukog povišenja cijena u zadnjih pet godina nije umiješao kriminal i podmićivanje lokalnih političara. Eto, i storija o sladoledu s aromom prave vanilije može biti krvava.

Ako žele biti oslobođene plaćanja poreza, crkve teoretski ne smiju sudjelovati u političkom životu, ali one svoj utjecaj šire neizravno i u izbornim trkama često promiču svoje kandidate, piše portal Religious News Service . Štoviše, 2008. godine osnovan je pokret Pulpit Freedom Sunday koji se suprotstavio tom pravilu IRS-a tvrdeći da time ograničava ustavno zaštićenu slobodu govora, pa je na općim izborima 2014. više od 1600 kršćanskih pastora otvoreno zagovaralo svoje kandidate za Kongres.

Amerika vrvi od svakojakih crkava i vjerskih organizacija, a kako ih je zbog nejasnih zakona i labavih poreznih propisa lako pokrenuti, pokazao je svojedobno satiričar HBO-a John Oliver osnivanjem tele-evangeličke 'Crkve Gospe od vječnog oslobođenja' i proglasivši sebe megavelečasnim. Porezna uprava (IRS) ne procjenjuje sadržaj neke doktrine, sve dok organizacija tvrdi da 'istinski i iskreno' drži do svojih uvjerenja, kaže porezna stručnjakinja Virginia Richardson .

Kada bi vjerske institucije u SAD-u plaćale porez kao svi ostali, državna bi blagajna bila bogatija za 83,5 milijardi dolara, izračunali su stručnjaci na Sveučilištu Tampa. To ne bi bilo dovoljno za opće zdravstveno osiguranje, kažu oni u svojoj studiji, ali bilo bi gotovo dovoljno da se okonča krajnje siromaštvo , ne samo u Americi.

P.S. Švedski lopovi su tužni jer ne mogu pljačkati banke. Godine 2016. orobili su samo dvije u odnosu na 100 osam godina ranije. Zašto? Zato što u trezorima gotovinu drži manje od polovine banaka - sva plaćanja, pa i najsitnija, od parkirališta do lemozine u crkvama, građani mogu obaviti bez šuškave krune i sitnih kovanica. Zato se izgubio i džeparoški zanat, no lopine su se ipak snašle. Sada kradu isplativiju valutu, Chanelove parfeme, Appleove proizvode i dizajnerske torbice. Na crnom web-tržištu trenutno najbolje prolaze ugrožene životinjske vrste. Velika siva sova zvana 'fantom sjevera' vrijedi milijun kruna (blizu 100.000 eura), piše The Atlantic Daily.