Nevenka Tuđman u Splitu uz Plenkovića: Ide stopama mog oca Franje

Nevenka Tuđman, kći prvog hrvatskog predsjednika i utemeljitelja HDZ-a dr. Franje Tuđmana, koja se rijetko pojavljuje u javnosti, došla je u Split uoči parlamentarnih izbora izraziti podršku premijeru Andreju Plenkoviću. Isto je učinila u ožujku nazočivši njegovu predizbornom skupu u dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Velikoj Gorici, gdje su Plenković i njegov tim 'Odvažno za Hrvatsku' članovima i članicama HDZ-a predstavljali svoj program

Istaknula je kako je put Andreja Plenkovića u HDZ-u put njezina oca Franje Tuđmana. Stoga izjavama bivšeg HDZ-ovca Miroslava Škore o identificiranju njegova Domovinskog pokreta s HDZ-om iz 90-ih ne vidi mjesta.

'Ako je Škoro bio HDZ-ovac onda se trebao boriti unutar HDZ-a, imao je unutarstranačke izbore. Mogao je tu ući, ako se već smatrao HDZ-ovcem. Zašto tu nije tražio svoje mjesto? Pa vidio kako će proći... Ali osnovati drugu stranku... Moja stranka je oduvijek bio HDZ i uvijek će to biti. Znamo već kako su prošle sve ove male stranke koje su pokušale nešto napraviti. Pretpostavljam da će i Miroslav Škoro nešto imati, ali kako će to dalje završiti uistinu ne znam. Nisam sigurna da će to biti nešto dugoročno... To je samo moje mišljenje, ja nisam političar. Promatram sve to srcem i više su u pitanju emocije', rekla je Nevenka Tuđman priznajući kako nije upoznata s programom Škorina Domovinskog pokreta.