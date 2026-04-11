Netanyahu: Spremni smo na pregovore s Libanonom, ovo su dva uvjeta

Izrael je najavio spremnost za početak službenih mirovnih pregovora s Libanonom već idućeg tjedna, nakon višetjednih intenzivnih napada i kopnene ofenzive
U videoobraćanju, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da je Izrael otvoren za postizanje dogovora, ali pod jasno definiranim uvjetima. Netanyahu tvrdi da je inicijativa za razgovore stigla iz Libanona, piše Al Jazeera.
‘Libanon nam se obratio više puta u proteklom mjesecu s ciljem pokretanja izravnih pregovora. Dao sam zeleno svjetlo, ali uz dva uvjeta: razoružanje Hezbolaha i sklapanje stvarnog, dugoročnog mirovnog sporazuma’, rekao je.
Time je jasno dao do znanja da bez demilitarizacije šijitskog pokreta nema napretka prema trajnom miru.
Poruke o Iranu i nastavku operacija
Izraelski premijer osvrnuo se i na situaciju u Iranu, naglasivši da pitanje obogaćenog nuklearnog materijala mora biti riješeno – bilo diplomacijom ili drugim metodama.
Istaknuo je i da izraelske operacije protiv Irana nisu završene te da se mogu očekivati dodatne akcije. Prema njegovim riječima, Teheran pokušava sakriti ključna nuklearna i raketna postrojenja duboko pod zemljom kako bi ih zaštitio od napada.
Netanyahu je pritom naglasio i blisku vojnu suradnju sa Sjedinjenim Državama, navodeći da su dvije zemlje gotovo 40 dana zajednički djelovale protiv Irana.
Sigurnosna zona na jugu Libanona
Govoreći o stanju na sjevernoj granici, potvrdio je da je Izrael uspostavio sigurnosnu tampon-zonu u južnom Libanonu, široku između osam i deset kilometara.
Ta zona, prema izraelskim vlastima, trebala bi spriječiti nove napade i osigurati veću sigurnost izraelskog teritorija.