Netanyahu: Spremni smo na pregovore s Libanonom, ovo su dva uvjeta

U videoobraćanju, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da je Izrael otvoren za postizanje dogovora, ali pod jasno definiranim uvjetima. Netanyahu tvrdi da je inicijativa za razgovore stigla iz Libanona, piše Al Jazeera.

‘Libanon nam se obratio više puta u proteklom mjesecu s ciljem pokretanja izravnih pregovora. Dao sam zeleno svjetlo, ali uz dva uvjeta: razoružanje Hezbolaha i sklapanje stvarnog, dugoročnog mirovnog sporazuma’, rekao je.

Time je jasno dao do znanja da bez demilitarizacije šijitskog pokreta nema napretka prema trajnom miru.