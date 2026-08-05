Netanyahu odbio Trumpov plan za Gazu koji je prihvatio Hamas: U pitanju je opstanak Izraela

Islamistički pokret u srijedu je ponovio da je odobrio plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana te je povezivao razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz Pojasa Gaze.

Nakon što je Izrael izrazio zabrinutost, osobito ministri s krajnje desnice, i nakon sastanka u ponedjeljak s Benjaminom Netanyahuom, Odbor za mir koji je osnovao Trump zajamčio mu je da se izraelska vojska neće povući prije "potpunog" razoružanja Hamasa.

Tim Donalda Trumpa poslao nam je "nacrt koji nismo prihvatili: to nije naš nacrt. Prenijeli smo im svoje primjedbe rekao je Netanyahu u videozapisu objavljenom u utorak navečer na društvenim mrežama.

Američki predsjednik "naš je najveći prijatelj, jedan od najvećih prijatelja koje je Izrael imao u Bijeloj kući", rekao je u srijedu tijekom jedne svečanosti.

Međutim, "opstanak Izraela nije predmet pregovora", dodao je.

Načelnik glavnog stožera izraelske vojske, general-pukovnik Eyal Zamir, naveo je u srijedu u priopćenju da će njegova vojska nastaviti "djelovati proaktivno" u Pojasu Gaze.

"Nećemo dopustiti da se na našim granicama stvori prijetnja poput one koju smo doživjeli 7. listopada", rekao je Zamir tijekom posjeta vojnicima u Pojasu Gaze.

Netanyahu u kampanji

Objava plana dolazi u trenutku kada se Izrael priprema za parlamentarne izbore u listopadu, koji se smatraju referendumom o ostavštini odlazećeg premijera, koji se ponovno kandidirao.

Posljednje ankete pokazuju da većina Izraelaca želi njegov odlazak, potaknuta gnjevom zbog sigurnosnih propusta oko napada Hamasa 7. listopada 2023. godine, koji su pokrenuli rat u Pojasu Gaze.

Izraelski premijer trebao je u utorak okupiti sigurnosni kabinet, ali je sastanak odgođen za četvrtak, prema pisanju izraelskih medija, zbog kampanje za unutarstranačke izbore u njegovoj desničarskoj stranci Likud.

Što se tiče Hamasa, glasnogovornik pokreta Hazem Kasem izjavio je u srijedu u priopćenju da je "postignut sporazum s palestinskim frakcijama o planu za provedbu sporazuma o prekidu vatre", nakon što ga je njegov pokret prihvatio još u petak.

Također je pozvao američku administraciju i predstavnika Odbora za mir Nikolaja Mladenova "da izvrše stvarni pritisak kako bi primorali okupacijsku vladu na poštivanje sporazuma".