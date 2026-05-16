Izrael bombardirao Gazu: Ciljali 'arhitekta' napada 7. listopada

Hamas nije odgovorio na zahtjev za komentar o sudbini Iza al-Din al-Hadada, vojnog zapovjednika u Pojasu Gaze otkako je Izrael u svibnju 2025. ubio zapovjednika Mohamada Sinvara.

Hadad je najviši dužnosnik Hamasa koji je bio meta izraelskih napada od listopadskog sporazuma postignutog uz potporu SAD-a.

Medicinski izvori iz Gaze navode da su najmanje tri osobe poginule, a 20 ih je ozlijeđeno u zračnim napadima u kojima su gađani stan i vozilo. Zasad se ne zna je li al-Hadad među poginulima, piše Reuters.