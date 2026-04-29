Nestala 16-godišnja djevojka u Daruvaru: Policija traži pomoć

Ana je visoka 168 centimetara, ima ravnu kosu smeđe-crne boje i zelene oči. Nos joj je ravan i srednje veličine, a lice ovalnog oblika. U trenutku nestanka bila je odjevena u crnu majicu s kapuljačom, crnu jaknu i crni donji dio trenirke, dok je na nogama imala plave tenisice marke Adidas.

Iz Nacionalna evidencija nestalih osoba apeliraju na građane: ‘U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.’