OTIŠLA U NEPOZNATO

Nestala 16-godišnja djevojka u Daruvaru: Policija traži pomoć

M.Č.

29.04.2026 u 07:36

Ana Bašić Izvor: Ostale fotografije / Autor: Nestali.hr
Policija je izvijestila o nestanku maloljetne Ane Bašić (16), koja je jučer nestala u Daruvaru. Prema dostupnim informacijama, udaljila se u nepoznatom smjeru

Ana je visoka 168 centimetara, ima ravnu kosu smeđe-crne boje i zelene oči. Nos joj je ravan i srednje veličine, a lice ovalnog oblika. U trenutku nestanka bila je odjevena u crnu majicu s kapuljačom, crnu jaknu i crni donji dio trenirke, dok je na nogama imala plave tenisice marke Adidas.

Iz Nacionalna evidencija nestalih osoba apeliraju na građane: ‘U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.’

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Uzbuna u članici NATO-a: Nećemo im dopustiti ulazak u Europu!
Potvrđene špekulacije: Ovo će se u Rusiji prvi put dogoditi nakon 1945. godine
Plenković odvratio oporbi oko Ustavnog suda: Mi biramo objektivno, nemaju što reći

