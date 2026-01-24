LEA PAVELA

Djevojčica nestala u Splitu: Policija moli za pomoć

Bi. S. / Hina

24.01.2026 u 21:40

Licencirane fotografije / Autor: Nacionalna evidencija nestalih osoba
Policija traga za 12-godišnjom djevojčicom koja je nestala u Splitu u subotu, 24. siječnja, navodi se u na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba

Riječ je o hrvatskoj državljanki Lei Paveli s prebivalištem u Splitu visokoj oko 160 centimetara.

Nestanak se vodi u PU splitsko- dalmatinskoj.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj djevojčici da se jave u najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

