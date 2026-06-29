'Nestabilnost jedne regije može utjecati na sigurnost svih NATO članica'

Samit je poslao poruku 'o važnosti jedinstva saveznika, daljnjeg ulaganja u obrambene sposobnosti i nove tehnologije te očuvanja snažnih transatlantskih odnosa kao temelja euroatlantske sigurnosti', a predsjednici parlamenata istaknuli su nužnost nastavka potpore Ukrajini 'u njezinoj borbi za slobodu i dugoročnu sigurnost Europe', priopćio je Hrvatski sabor.

Jandroković je naglasio da Hrvatska ostaje predana jačanju vlastitih obrambenih kapaciteta i odgovornom doprinosu NATO-u. Predsjednik Hrvatskog sabora naglasio je da se 'u novim geopolitičkim okolnostima sigurnost euroatlantskog prostora mora promatrati na sveobuhvatan način jer nestabilnost u jednoj regiji može utjecati na sigurnost svih saveznika'.



Predsjednici parlamenata su nakon samita posjetili tvrtku Baykar u Nacionalnom tehnološkom centru Bayraktar, gdje su se upoznali s razvojem besposadnih sustava kao konkretnim primjerom važnosti ulaganja u obrambenu industriju i napredne tehnologije, dodaje se u priopćenju.