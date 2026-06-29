jandroković u istanbulu

'Nestabilnost jedne regije može utjecati na sigurnost svih NATO članica'

Bi. S. / Hina

29.06.2026 u 18:37

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grand National Assembly of Turkey
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Nestabilnost u jednoj regiji može utjecati na sigurnost svih saveznika u NATO-u, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na trećem parlamentarnom samitu NATO-u u Istanbulu u ponedjelja

Parlamentarna skupština NATO-a i Velika narodna skupština Turske okupili su u Istanbulu predsjednike parlamenata država članica NATO-a.

Samit je poslao poruku 'o važnosti jedinstva saveznika, daljnjeg ulaganja u obrambene sposobnosti i nove tehnologije te očuvanja snažnih transatlantskih odnosa kao temelja euroatlantske sigurnosti', a predsjednici parlamenata istaknuli su nužnost nastavka potpore Ukrajini 'u njezinoj borbi za slobodu i dugoročnu sigurnost Europe', priopćio je Hrvatski sabor.

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Jandroković je naglasio da Hrvatska ostaje predana jačanju vlastitih obrambenih kapaciteta i odgovornom doprinosu NATO-u. Predsjednik Hrvatskog sabora naglasio je da se 'u novim geopolitičkim okolnostima sigurnost euroatlantskog prostora mora promatrati na sveobuhvatan način jer nestabilnost u jednoj regiji može utjecati na sigurnost svih saveznika'.

Predsjednici parlamenata su nakon samita posjetili tvrtku Baykar u Nacionalnom tehnološkom centru Bayraktar, gdje su se upoznali s razvojem besposadnih sustava kao konkretnim primjerom važnosti ulaganja u obrambenu industriju i napredne tehnologije, dodaje se u priopćenju. 

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