Neretvanske mandarine ove godine skuplje: Urod manji, a proizvođače muči i veliki neprijatelj

‘Šećeri su jako dobri, kiseline dobre, imamo idealan omjer i kvaliteta nije upitna. Mi se ne bojimo uvoza jer smo mi bolji od bilo koga drugoga’, rekao je proizvođač Niko Kapović za Dnevnik Nove TV.

Proizvođači ipak uvjeravaju da manja količina neće značiti i lošiju kvalitetu.

Iako još nisu dobile svoju karakterističnu intenzivnu boju, prve neretvanske mandarine već se beru. Ovogodišnja sezona neće biti rekordna. Suša i visoke temperature ostavile su posljedice pa se procjenjuje da će urod iznositi između 35.000 i 40.000 tona.

Otkupna cijena porasla

Manja ponuda već se odrazila na cijene. Otkupna cijena kilograma mandarina trenutačno iznosi 65 centi, što je deset centi više nego prošle godine.

Na zagrebačkim tržnicama cijena za krajnje kupce znatno je viša.

‘Trenutno je cijena dva eura. Moram priznati da to nije baš jeftino, ali nije ni skupo, zato što je trenutačno dosta visoka nabavna cijena’, rekao je trgovac Saudim Mehmeti.

Nedostaje radnika

Osim vremenskih neprilika i viših troškova, proizvođače i otkupljivače ponovno muči nedostatak radne snage.

Otkupljivač Gradimir Šešelj smatra da bi trebalo organizirati sustav kojim bi se na području Neretve osiguralo oko tisuću radnika za berbu.

‘Ima 20 otkupljivača, 2000 proizvođača, svaki je trgovac, svatko prodaje kako hoće’, upozorio je.

Milijun eura za borbu protiv mušice

Još jedan veliki problem je sredozemna voćna mušica, jedan od najopasnijih štetnika za neretvanske mandarine. U dolinu Neretve za nekoliko dana trebale bi stići sterilne mušice kojima će se štetnik pokušati suzbiti takozvanom SIT tehnikom.

Za provedbu tog programa bit će zadužena Dubrovačko-neretvanska županija.

‘U svim ovim koracima suzbit ćemo neprijatelje naših mandarina u dolini Neretve. Nije samo SIT tehnika, to su i mnogi drugi koraci’, rekao je župan Blaž Pezo. Za provedbu mjera protiv sredozemne voćne mušice osigurano je milijun eura.

Ministar najavio nove mjere

Berbu je obišao i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Najavio je da se već priprema odluka za sljedeću godinu kako bi se s mjerama protiv štetnika krenulo ranije.

‘Za sljedeću godinu već pripremamo odluku koju namjeravamo donijeti čim prije kako bi se od siječnja aktivno krenulo sa svim metodama’, rekao je ministar.

