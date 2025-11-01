NERETVANSKA DOLINA

Proizvođači mandarina očajni: 'Imamo manje prihoda nego lani, sve živo nas ubija'

I.H.

01.11.2025 u 21:20

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Osim pada cijene, proizvođače mandarina brine i to što im zrele plodove napada sredozemna voćna muha zbog čega dio uroda ne može na tržište, a tu je i problem zbrinjavanja otpada

Dolina Neretve mnogima je prva asocijacija na mandarine. Sezona mandarina upravo je na vrhuncu, no proizvođačima ne ide od ruke jer im je, kako izvještava novinarka Nove TV Elvira Gašparović u Dnevniku Nove TV, urod 50 posto veći naspram prošle godine, ali im se otkupna cijena prepolovila.

To znači da su u minusu, što istom izvoru potvrđuje proizvođač mandarina Dubravko Sršen. 'Imamo 50 posto uroda više nego lani, a cijene su nam 50 posto niže. Kad to pogledate, imamo pola prihoda manje nego prošle godine što se tiče po jednom kilogramu. Mi kao proizvođači nećemo puno zaraditi jer nas sve živo ubija', rekao je, prenosi Dnevnik.hr.

Mandarine, ilustracija
Mandarine, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pad cijena nije im jedini problem – naime, sredozemna voćna muha napada im zrele plodove, neke i potpuno uništi, što znači da dio uroda ne može u prodaju.

'Sad kad bi postavili ploču pocrnile bi, jer ima dosta muhe u prostoru. Mušica je napadala jer godinu prije nije štićeno, jedna godina je preskočena i to je jedan veliki minus zato što sad treba nekoliko godina ponovno štititi na taj način koji je najekološkiji, najbolji - sterilni mužjaci koji će smanjiti populaciju jedinki ženki', dodao je Sršen, prenosi isti izvor.

Sa sobom to vuče i problem zbrinjavanja otpada. Iz Kompostane Metković kažu da su dosad zbrinuli više od tri tisuće tona, od čega 2700 tona mandarina te da je u Opuzenu prije berbe održan sastanak općinskih i gradskih vlasti s otkupljivačima mandarina kako bi se riješio problem zaraze i zbrinjavanja otpada.

