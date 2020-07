Neovisno tijelo će procijeniti reakciju WHO-a na pandemiju

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u četvrtak je priopćila da je ustanovila neovisno tijelo koje će procijeniti rukovođenje pandemijom covida-19 te UN-ove agencije i odgovor vlada. WHO se našao pod snažnim pritiskom SAD-a koji mu predbacuje pristranost u vođenju pandemije, a predsjednik Donald Trump je optužio WHO da je "marioneta u rukama Kine" i da je ta organizacija zanemarila rano upozorenje Tajvana o ozbilljnosti koronavirusa kao i da je zakasnila s proglašenjem pandemije.

Bivša novozelandska premijerka Helen Clark i bivša liberijska predsjednica Ellen Johnson Sirleaf pristale su stati na čelo neovisnog povjerenstva i izabrati članove, kazao je direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus. "To nije uobičajeno izvješće u kojem samo označimo kvačice i potom ga odložimo na policu da skuplja prašinu. Ovome prilazimo vrlo ozbiljno", kazao je Tedros govoreći o izvješću koje će se predati na godišnjem sastanku ministara zdravstva.