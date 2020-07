U Srbiji 266 novozaraženih, 11 preminulih: Ovo su tri nove mjere za Beograd

U posljednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 7.529 osoba, njih 266 bilo je pozitivno, a preminulo je 11 ljudi. Na respiratorima je 120 osoba. Krizni stožer postrožio je mjere za Beograd, gdje je izvanredna situacija, rekla je premijerka Ana Brnabić

Prva mjera za Beograd je potpuna zabrana organiziranog javnog okupljanja više od 10 ljudi i na zatvorenim i otvorenim prostorima.

Druga mjera je ograničenje broja ljudi u zatvorenim prostorima. Svaki ugostiteljski objekt, trgovina i ljekarna morat će jasno istaknuti koliko ljudi smije istovremeno biti u objektu. Na jednu osobu idu četiri metra četvorna.

Treća mera je da od sutra vrijedi ograničenje radnog vremena objekata zatvorenih prostora od 21 do 6 sati. To se odnosi ne samo na ugostiteljske objekte, već i za trgovine, trgovačke cente i sve ostale zatvorene objekte. Za otvorene prostore i terase ostaje zabrana rada od 23 do 6 sati, javlja Radiotelevizija Srbija.