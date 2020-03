Neki trgovci odlučili su masno zaraditi u korona krizi, digli su cijene mesa, pelena, riže, soli, jaja...

Državni inspektorat od početka epidemije koronavirusa ima pune ruke posla s trgovcima koji su odlučili podignuti cijene, unatoč zabrani, proizvodima poput;brašna, soli, riže, tjestenine, jaja, dječje hrane, pelena...

U odgovoru tportalu navode da je su do današnjeg dana zaprimili 53 prijave, obavili 455 inspekcijskih nadzora, 78 nadzora je u tijeku te se utvrđuju činjenice, dok u nadzorima nad 31 gospodarskim subjektom postoji osnovana sumnja u povrede Odluke i Zakona koji su nadzirani.

Naveli su i da će temeljem utvrđenih činjenica biti će poduzete propisane upravne i prekršajne mjere prema gospodarskim subjektima koji su prekršili odredbe propisa temeljem kojih se obavljaju nadzori.



Napominju da propisane kazne za nepoštenu poslovnu praksu iz Zakona o zaštiti potrošača idu od od deset do sto tisuća kuna za pravnu osobu, zatim od deset do 15 tisuća kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te za fizičku osobu u iznosu pet do 15 tisuća kuna, dok su propisane novčana kazne za nepošteno trgovanje iz Zakona o trgovini u iznosu od 300 tisuća za pravnu osobu, odgovornu osobu 70 tisuća kuna, te fizičku osobu - obrtnika sto tisuća kuna.



Na kraju podsjećaju da građani mogu podnijeti Državnom inspektoratu prijavu, ukoliko imaju konkretnih sumnji ili saznanja o povećanju cijena proizvoda, s navođenjem konkretnih podataka o trgovcu odnosno gospodarskom subjektu, i to putem web stanice Državnog inspektorata na sljedećem linku https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83, ili putem pošte na adresu Državni inspektorat, Šubićeva 29, Zagreb.