Nekada smo diktirali svjetske trendove u toj turističkoj niši, a danas smo spali na niske grane: Regresija ili gola istina?

Početkom šezdesetih godina bili smo europski pioniri, u sedamdesetima prvaci, a u posljednje vrijeme naočigled tonemo, zaostajemo i postajemo sve manje relevantni. Naturistički pokret batrga se i nastoji oduprijeti vlastitoj propasti - premda stručnjaci tvrde da tako ne bi trebalo biti

Uglavnom, hrvatski naturizam danas je u popriličnim problemima i zvuči nevjerojatno da je to tako, dok se istovremeno na suprotnoj strani Jadrana upravo otvaraju nova dva naturistička kampa, a sami Talijani u svojim strateškim dokumentima planiraju rast ovog segmenta ponude za čak 400 posto . Utjeha nam eventualno može biti činjenica da ovaj tip kampova u Hrvatskoj doista bilježi godišnji pad od pet do sedam posto, ali istodobno raste broj naturista na divljim i neorganiziranim plažama. Regresija dosta tipična za modernu Hrvatsku.

Umjesto Hrvatske, posao je odradila Svjetska naturistička organizacija : njeni predstavnici obišli su sve lokacije u Hrvatskoj i u svom vodiču objavili njih točno 59 koje se može smatrati naturističkim, od one sjeverozapadno od Umaga do otočića Supetar nasuprot Cavtata, skroz dolje na jugu. Najviše ih je u Istri, a dosta i na srednjodalmatinskim otocima.

Logičan korak dalje bio bi utvrditi koliko u Hrvatskoj postoji nudističkih plaža - jer one s oznakom 'naturističke' uopće ne postoje u kategorizaciji - no ni tu nema velike sreće. Dapače, u punih šest godina otkako se Ministarstvo turizma dosjetilo uvesti deset kategorija plaža ama baš nijedna nije dobila ovakvu vrstu certifikata.

'Po studiji Instituta za turizam iz Poreča, svaki deseti turist dolazi kako bi se kupao gol na divljim plažama i naprosto nije točno da za ovakav oblik odmora interes ne postoji - dapače, svi podaci iz inozemstva pokazuju da se on povećava. Problem Hrvatske jest to što se kreće linijom manjeg otpora i nema strategiju za obogaćivanje ponude - naturistima više nisu dovoljni sunce i more, nego traže sadržaje vezane uz zdravstveni turizam, aktivni odmor, mršavljenje i zdravu prehranu, wellness, psihički i fizički odmor. Vlasnici kampova pretpostavljaju da im je zarada brža i veća u okretanju glampingu, dakle kampiranju s pet zvjezdica, a država nema nikakvu strategiju. Kod nas vlada siromaštvo duha', objašnjava za tportal Jerko Sladoljev. On je trenutno prokurist tvrtke Top Camping Hrvatska, no sasvim sigurno zna o čemu govori: autor je više knjiga o povijesti i razvoju naturizma u Hrvatskoj, ali i jedan od njegovih pionira.

Koncem šezdesetih i početkom sedamdesetih bio je direktor marketinga Koversade, ondje je svojevremeno organizirao kongrese o naturizmu na svjetskoj razini i sve do sada, kada je zašao u 72. godinu života, može se smatrati pravim aktivistom i zanesenjakom.