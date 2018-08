Sezona posrće, a sljedeća bi mogla biti i gora: Novi nameti mogli bi male iznajmljivače gurnuti preko ruba

I dok sve više znakova pokazuje posustajanje hrvatskog turizma, Vlada novim nametima planira dodatno otežati poslovanje svima koji rade u jednoj od rijetkih profitabilnih grana hrvatskog gospodarstva

'Definitivno je to još jedan namet i može govoriti tko što hoće. U konačnici, Hansa Müllera u Njemačkoj zanima konačna cijena, a ne zanima ga od čega se ta cijena sastoji – koliko u Hrvatskoj iznosi PDV, kolika je boravišna pristojba…', poručio je Ostojić, dodajući da smatra kako će dodatno oporezivanje definitivno negativno utjecati na konkurentnost u sektoru. Poručio je da nije dobro odlučivati na ovakav način, ali donošenje takvih odluka je u ingerenciji Vlade, a Vlada je svoje rekla. 'Kao HUT smo s drugim strukovnim udrugama, Komorom i HUP-om slali dopise, intervenirali i pokušali odgoditi takvu odluku, ali to nažalost nije urodilo plodom', kazao je Ostojić.

'Sve promjene u globalu koje se donose negativno utječu na naše poslovanje', kazala nam je Nimac Kalcina, ogradivši se ipak time da ne može govoriti u ime svih malih iznajmljivača. Objasnila je da se oko boravišne pristojbe nisu svi slagali jer su neki prihvaćali opravdanje da se nije dugo podizala i da se produžila sezona.

'Ali sada je najavljeno i da će se paušalni porez podignuti pet ili šest puta. Do sada je porez uvijek pratio boravišnu pristojbu i bili su sličnog iznosa. Sada su najavili da će od 2019. godine porez biti od 150 do 1500 kuna po krevetu i da se to stavlja na volju lokalnim tijelima. To je druga u nizu stavki kojom se povećavaju troškovi obiteljskog smještaja', navodi Nimac Kalcina, uvjerena da će neke od jedinica lokalne uprave donijeti odluku o maksimalnom porezu. Cjelokupni troškovi se povećavaju i smatra da će to dovesti do gotovo neisplativosti poslovanja. Također, posredno će utjecati na trošenje gostiju.