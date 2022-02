Neizvjesnost na ulicama Donjecka nakon Putinova prizanja: 'Sve odvode od njihovih očeva, braće, muževa. Zapravo, svi se jako boje'

Neki građani Donjecka u utorak su izrazili radost i zahvalnost zbog odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da prizna neovisnost proruskih separatističkih regija na istoku Ukrajine, no drugi sa zebnjom gledaju na budućnost.

Putin je u ponedjeljak službeno priznao neovisnost Donjecka i Luhanska, samoproglašenih republika, i sklopio sporazume o prijateljstvu s njihovim čelnicima, što otvara put Rusiji da pošalje vojnike i uspostavi vojne baze na njihovu teritoriju.

Zapad je to osudio kao ilegalan potez i smatra da bi mogao prethoditi općoj ruskoj invaziji na Ukrajinu te počeo uvoditi sankcije. No neki u Donjecku smatraju da se to trebalo dogoditi već odavno. "To je za mene jako važno. Znam da krv koju su prolili moji suborci i naše muke i napori i gubici civila nisu svo ovo vrijeme bili uzaludni", rekao je Dmitrij, bivši pripadnik proruske separatističke milicije.