'Nedopustivo je da nitko građane nije upozorio da će godinu i pol biti bez tramvaja'

Dio Novog Zagreba ostaje bez tramvaja na godinu i pol, činjenica je na koju nitko građane Zagreba nije upozorio ni pripremio, već su mediji prenijeli vijest kako već od ponedjeljka neće moći stići na odredište uobičajenim linijama, poručuju iz Mosta.

Smatraju da je nedopustivo da ZET, odnosno Grad Zagreb , nije građane tog područja obavijestio o svojim namjerama niti objasnio kako su došli do te odluke. Sam projekt rekonstrukcije Remetinečkog rotora navodno će trajati 36 mjeseci, a u tom razdoblju sigurno nas očekuju mnoge promjene i problemi.

'Javni prijevoz se u Zagrebu sustavno uništava, a infrastrukturni projekti obavljaju se stihijski i vrlo često loše. Promet je već godinama kaotičan, posebno u ljetnim mjesecima kad se cijeli Zagreb pretvori u gradilište, ali i kad nema radova ljudi ne mogu doći iz Sesveta ili Gajnica na posao bez da se vuku u kolonama. Uz stopostotno poskupljenje parkinga i prekopane ulice, nikome ne pada na pamet ići u centar automobilom, a tramvaji voze izmijenjenim trasama, tako da ne možete ni pogoditi koliko će vam do negdje trebati niti hoćete li uopće doći do tamo. Možda sve to Gradskoj upravi nije problem, jer nemaju posla ni obaveza, ali svim radnicima je itekako bitno', izjavio je Marko Sladoljev iz Mosta.

Grad Zagreb sve projekte financira novcem građana, umjesto da stvara i prijavljuje EU projekte, a rekonstrukcija rotora ne bi bila potrebna, da su u Gradu slušali struku i napravili jarunski most.

'Preostaje nam očito samo čekati hoće li se rekonstrukcija obaviti u planiranih 36 mjeseci ili ćemo prije dočekati sljemensku žičaru', izjavio je Sladoljev.