'Ne želim širiti paniku, nuklearno oružje će uskoro imati više od 20 zemalja'

"Bez želje za širenjem panike", rekao je Grossi talijanskom dnevnom listu La Repubblica u članku objavljenom u nedjelju, rizik od nuklearnog sukoba danas je veći nego u prošlosti.

Grossi je sugerirao da bi u jednom trenutku 20 do 25 zemalja moglo imati nuklearno oružje, premda nije precizirao vremenski okvir. Trenutno postoji devet nuklearnih sila, prema mišljenju nekoliko stručnjaka.

"Proces razoružanja ili kontroliranog smanjenja nuklearnih arsenala je stao", rekao je čelnik IAEA-e.

"Oni koji posjeduju nuklearno oružje proizvode ga sve više, uključujući Kinu".