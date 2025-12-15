Zelenski: Amerikanci su spremni dati jamstva

Članak 5 je temelj NATO-a jer jamči kolektivnu sigurnost, osiguravajući da sve članice odgovore na napad na jednu članicu kao da je riječ o napadu na njih.

'Sada smo čuli od američke strane da su spremni dati nam sigurnosna jamstva koja odgovaraju Članku 5', rekao je Zelenski u uredu kancelara u Berlinu, piše Politico.