Zelenski: Amerikanci su spremni dati jamstva

Američki izaslanici signalizirali su da su spremni dati Ukrajini jamstva za budući mirovni sporazum koja odgovaraju istim razinama sigurnosti kao i Članak 5 u NATO savezu, rekao je u ponedjeljak predsjednik Volodimir Zelenski

Članak 5 je temelj NATO-a jer jamči kolektivnu sigurnost, osiguravajući da sve članice odgovore na napad na jednu članicu kao da je riječ o napadu na njih.

'Sada smo čuli od američke strane da su spremni dati nam sigurnosna jamstva koja odgovaraju Članku 5', rekao je Zelenski u uredu kancelara u Berlinu, piše Politico.

Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner prisustvovali su u ponedjeljak velikom diplomatskom skupu u Berlinu kako bi pokušali dogovoriti zajedničke stavove prije bilo kakvih mirovnih pregovora s Rusijom. Govoreći nakon Zelenskog, njemački kancelar Friedrich Merz također je pozdravio obveze američke delegacije.

'Ovo je uistinu dalekosežan i značajan sporazum koji prije nismo imali, naime, da su i Europa i SAD zajednički spremni - a predsjednik Zelenski se pozvao na članak 5. NATO-ovog ugovora - dati slična sigurnosna jamstva Ukrajini', rekao je Merz. 'Po mom mišljenju, ovo je zaista veliki korak naprijed. I, kao što sam rekao, američka strana se također politički, a u perspektivi i pravno obvezala da to učini', dodao je.

