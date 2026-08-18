Ne staju pitanja oko putovanja slovenske predsjednice: 'Što je toliko često radila tamo?'

Priča o privatnim putovanjima slovenske predsjednice Nataše Pirc Musar u Rusiju i vezama njezine dugogodišnje prijateljice Viktorije Krivolucke stigla je i do Njemačke. Utjecajni Frankfurter Allgemeine Zeitung posvetio joj je članak u kojem se pita zbog čega je Pirc Musar prije ulaska u politiku toliko često putovala u Rusiju.
Afera je dobila međunarodnu pozornost nakon zajedničkog istraživanja austrijske novinske agencije APA i slovenskog Dnevnika.
Istražujući ruske službene baze podataka, pronašli su vezu između Viktorije Krivolucke, koju je Pirc Musar opisala kao svoju najbolju prijateljicu, i Romana Jegliča, nekadašnjeg zamjenika šefa prve slovenske obavještajne službe VIS.
Prema objavljenim podacima, Krivolucka i Jeglič 2009. godine bili su prijavljeni na istoj adresi u Krasnojarsku u Sibiru.
Ured slovenske predsjednice naknadno je potvrdio da su njih dvoje bili u romantičnoj vezi, što je potvrdila i sama Krivolucka. Istodobno je odbacila bilo kakvu povezanost sa stranim obavještajnim službama.
Pirc Musar najmanje sedam puta bila u Rusiji
APA i Dnevnik utvrdili su da je Pirc Musar između 2015. i 2022. s Krivoluckom najmanje sedam puta putovala u Rusiju. Među tim putovanjima bio je i boravak tijekom novogodišnjih praznika na prijelazu iz 2021. u 2022. godinu, svega nekoliko tjedana prije početka ruske invazije na Ukrajinu, prenosi slovenski Siol.
Prema navodima FAZ-a, u Rusiji je tada boravila od 26. prosinca 2021. do 7. siječnja 2022.
Ured predsjednice potvrdio je njezina ranija putovanja, ali naglasio da je prije preuzimanja dužnosti u Rusiju odlazila isključivo privatno, "kao turistkinja, s obitelji i prijateljima".
FAZ: Ništa ne pokazuje da je učinila nešto nezakonito
Njemački list ističe da se sva sporna putovanja odnose na razdoblje prije nego što je Pirc Musar postala predsjednica. FAZ pritom naglašava da objavljene informacije ne pokazuju da je slovenska predsjednica počinila bilo što nezakonito.
Ipak, procjenjuju da će njezina putovanja i kontakti još neko vrijeme biti predmet rasprava u Sloveniji.
Tko je Roman Jeglič?
FAZ se detaljno osvrnuo i na prošlost Romana Jegliča. Podsjetili su na njegovu ulogu u događajima iz 1988. godine i kaznenoj prijavi povezanoj s Janezom Janšom, koji je tada bio novinar.
Proces protiv Janše i drugih u Sloveniji je prerastao u veliki politički događaj i pridonio mobilizaciji javnosti protiv Jugoslavenske narodne armije.
Njemački list posebno ističe činjenicu da je Jeglič poslije uspio postati zamjenik šefa VIS-a u samostalnoj Sloveniji. Nakon kasnijih kontroverzi nestao je iz javnosti, a potom se ponovno pojavio u Rusiji. Prema navodima istraživanja, čini se da posjeduje i rusko državljanstvo.