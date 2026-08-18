Ne staju pitanja oko putovanja slovenske predsjednice: 'Što je toliko često radila tamo?'

Priča o privatnim putovanjima slovenske predsjednice Nataše Pirc Musar u Rusiju i vezama njezine dugogodišnje prijateljice Viktorije Krivolucke stigla je i do Njemačke. Utjecajni Frankfurter Allgemeine Zeitung posvetio joj je članak u kojem se pita zbog čega je Pirc Musar prije ulaska u politiku toliko često putovala u Rusiju.

Afera je dobila međunarodnu pozornost nakon zajedničkog istraživanja austrijske novinske agencije APA i slovenskog Dnevnika. Istražujući ruske službene baze podataka, pronašli su vezu između Viktorije Krivolucke, koju je Pirc Musar opisala kao svoju najbolju prijateljicu, i Romana Jegliča, nekadašnjeg zamjenika šefa prve slovenske obavještajne službe VIS. Prema objavljenim podacima, Krivolucka i Jeglič 2009. godine bili su prijavljeni na istoj adresi u Krasnojarsku u Sibiru. Ured slovenske predsjednice naknadno je potvrdio da su njih dvoje bili u romantičnoj vezi, što je potvrdila i sama Krivolucka. Istodobno je odbacila bilo kakvu povezanost sa stranim obavještajnim službama.

Pirc Musar najmanje sedam puta bila u Rusiji APA i Dnevnik utvrdili su da je Pirc Musar između 2015. i 2022. s Krivoluckom najmanje sedam puta putovala u Rusiju. Među tim putovanjima bio je i boravak tijekom novogodišnjih praznika na prijelazu iz 2021. u 2022. godinu, svega nekoliko tjedana prije početka ruske invazije na Ukrajinu, prenosi slovenski Siol. Prema navodima FAZ-a, u Rusiji je tada boravila od 26. prosinca 2021. do 7. siječnja 2022. Ured predsjednice potvrdio je njezina ranija putovanja, ali naglasio da je prije preuzimanja dužnosti u Rusiju odlazila isključivo privatno, "kao turistkinja, s obitelji i prijateljima".