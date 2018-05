'Ne osjećam se odgovoran za iseljavanje. Ako se Grabar Kitarović ponovo kandidira podržat će je svi HDZ-ovci'

Premijer Andrej Plenković u intervju za RTL izjavio je kako je siguran da će svi HDZ-ovci podržati Kolindu Grabar Kitarović ako se ponovo kandidira za predsjednicu

'Ne osjećam odgovornost. Za to smo se borili, za slobodu kretanja. Prije deset godina da smo imali mogućnost slobode kretanja, to bi se dogodilo tada. Ljudi odlaze jer nemaju zakonskih zapreka, jer mogu koristiti slobodu kretanja unutar EU. Prije 10 godina to nije tako. imali smo kvote, radne dozvole...', rekao je premijer.

Na Bleiburg neće ići zbog obaveza, ali će poslati svog izaslanika.

'Svatko tko ide tamo mora poštivati zakone zemlje u koju dolazi. Neću komentirati sudsku praksu, Vijeće je napravilo odličan posao, kroz dijalog i strpljivo su iznjedrili neke zaključke. Ne moramo ga pretočiti u zakon. Moramo raditi na istini, pomirbi. Devedesetih smo bili žrtve zločinačkog režima, i tada se time nismo bavili, mi se time bavimo 25 godina kasnije. Zalažem se za manje podjela, više uključivosti. Ministarstva su dobili preporuke i odlučit ćemo kada i hoćemo li koje zakone mijenjati', izjavio je Plenković.