NATO se pojačava na istočnom krilu: Raspoređuje se robotska obrana

Te su mjere usmjerene na jačanje odvraćanja od Rusije, rekao je brigadni general Thomas Löwin za njemački list Die Welt.

Prema novom višeslojnom obrambenom konceptu, NATO bi nastojao usporiti ili zaustaviti napadača u ranoj fazi koristeći visokotehnološke sustave.

Duž granica saveza s Rusijom i Bjelorusijom stvorit će se zona koja bi se uvelike oslanjala na nadzor, kao i na daljinski upravljane ili poluautomatske sustave, koje bi protivnik prvo morao neutralizirati prije nego što bi dalje napredovao.