NATO gradi 'Walmart' dron-ubojica kako bi se suprotstavio Rusiji: Prijetnja je masovna

Admiral Pierre Vandier, vrhovni zapovjednik NATO-ovih snaga za transformaciju i modernizaciju, otkrio je da savez gradi nešto poput svojevrsnog “Walmarta” - mjesta gdje će članice moći nabavljati sustave za neutralizaciju dronova, objavio je Business Insider.

Jedno od rješenja koje se trenutno testira jest novi dron-presretač. Njegova je cijena približno jednaka vrijednosti ruskog drona koji presreće, a daleko je jeftiniji od rakete ispaljene iz borbenog zrakoplova.

“Moramo pronaći način kako odgovoriti masovnim rješenjem na masovnu prijetnju,” rekao je Vandier. “Radimo na tome, a cilj koji sam postavio svom timu jest razvoj isplativog sustava koji će neutralizirati opasnost.”

Ruski dronovi provociraju u NATO-ovom zračnom prostoru

Njegovi komentari uslijedili su samo nekoliko tjedana nakon što su ruski dronovi povrijedili poljski zračni prostor tijekom masovnih napada na Ukrajinu. Tada su nizozemski lovci F-35 srušili nekoliko dronova, vjerojatno koristeći rakete zrak–zrak vrijedne stotine tisuća dolara - višestruko skuplje od samih ciljeva.

Incident s početka rujna, oštro osuđen diljem Europe, odmah je otvorio pitanja o NATO-ovoj protuzračnoj obrani i isplativosti upotrebe skupih raketa i zrakoplova za uništavanje dronova koji vrijede tek nekoliko desetaka tisuća dolara.

To je problem s kojim se Ukrajina suočava svake noći. Njezini vojnici štite gradove od rojeva koji se broje u desecima, pa i stotinama ruskih dronova. U tim se obranama koriste mitraljezi montirani na vozila, helikopteri, samohodni protuzračni topovi i razna druga sredstva kako bi prijetnje bile uklonjene s neba.

Industrijska prijetnja

Vandier je rusku prijetnju opisao kao “industrijsku”. Prema zapadnim obavještajnim službama, Rusija mjesečno proizvodi oko 4000 dronova, a uskoro bi mogla proširiti svoje napade s nekoliko stotina na čak nekoliko tisuća dronova svake noći.