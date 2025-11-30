dok traju pregovori

Zelenski razgovarao s čelnicima NATO-a i EU-a: 'Puno toga se može promijeniti'

M. Šu./Hina

30.11.2025 u 21:22

Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s čelnicima Europske komisije i NATO saveza o trenutnim nastojanjima da se dogovori mirovni sporazum za Ukrajinu, napisao je u nedjelju na X-u.

"Razgovarao sam s Markom Rutteom, a razgovor ćemo nastaviti u nadolazećim danima", izvijestio je Zelenski o svome pozivu s glavnim tajnikom NATO-a.

Kijev trenutno pregovara o mirovnom sporazumu s Washingtonom. Američki predstavnici trebali bi stići u Moskvu na razgovore narednih dana.

"Ovo su važni dani i puno toga se može promijeniti. Blisko surađujemo...", kazao je.

S predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, Zelenski je raspravljao trenutnu diplomatsku situaciju. "U cijelosti koordiniramo s Europskom komisijom, i zahvalan sam na potpori", napisao je.

Uz zajedništvo u ključnim pitanjima, Zelenski je također istaknuo razumijevanje koje von der Leyen ima za osnaživanje ukrajinskog otpora u jeku neprestanih ruskih napada na infrastrukturu i energetske mreže.

Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. godine. Otad se zemlja brani uz pomoć zapadnih saveznika.

