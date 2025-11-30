Pregovori Ukrajine i SAD-a: 'Bilo je produktivno, ali još uvijek ima posla'

Ovi razgovori na Floridi održani su u trenutku kada se Kijev suočava s intenzivnim vojnim i političkim pritiskom i posljedicama smjene šefa ureda Volodimira Zelenskija nakon korupcijskog skandala. Sastanak je također trebao pripremiti teren za posjet Moskvi izaslanika američkog predsjednika Stevea Witkoffa, kojeg Rusija očekuje idući tjedan.

Pozdravljajući "produktivne" razgovore, Rubio je priznao da "još uvijek ima posla" u pregovorima o okončanju rata s Rusijom.

"To je delikatno. Komplicirano je. Mnogo je elemenata u igri i jasno je da se u jednadžbi mora uzeti u obzir i druga strana, a to će se nastaviti kada gospodin Witkoff otputuje u Moskvu“, dodao je na konferenciji za novinare.