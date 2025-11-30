Američka vojska zadala udarac Islamskoj državi: Uništili 15 lokacija s oružjem

Američko središnje zapovjedništvo reklo je da su uz pomoć sirijskih snaga identificirali i uništili skladišta diljem pokrajine Rif Damashq u višestrukim zračnim napadima i kopnenim detonacijama između 24. i 27. studenoga.

"Uništeno je preko 130 minobacača i raketa, više jurišnih pušaka, mitraljeza, protutenkovskih mina i materijala za izradu improviziranih eksplozivnih uređaja", priopćio je CENTCOM.

Islamsku državu, militantnu skupinu koja je u jednom trenutku bila nametnula islamističku vlast nad milijunima Sirijaca i Iračana, uglavnom je uništila koalicija predvođena SAD-om prije nekoliko godina, no uspjela se obnoviti izgraditi i pregrupirati.