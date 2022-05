Naslijeđe Hladnog rata: Pogledajte dvije karte koje pokazuju koliko se u 30 godina NATO proširio, a Rusija izolirala

Od raspada Sovjetskog Saveza i kraja ere Hladnog rata između dvije supersile, Rusija je u 30 proteklih godina postala jako izolirana. Nakon što su Finska i Švedska podnijele službene zahtjeve za primanje u NATO, Zapad je došao i do samog sjevera Rusije, države koja je od 1990. do danas izgubila sve tampon zone koje su u vrijeme SSSR-a držale američku i europsku sferu interesa što je dalje moguće od Moskve

To će u bliskoj budućnosti bez ikakve dvojbe prisiliti Ruse na promjenu vojne doktrine i na velika ulaganja u obranu, bez obzira na rat u Ukrajini i njegov ishod. Ruska Baltička flota, najstarija ruska mornarička formacija, morat će se ulaskom Švedske i Finske u NATO ozbiljno modernizirati ili joj prijeti patroliranje morem od enklave Kalinjingrada do Sankt Peterburga pod nišanom zapadnjačkih raketa i to bez gotovo ikakvih šansi za izlazak izvan Baltika.

Godine 1990., nakon pada Berlinskog zida, SSSR, u kojem su glavnu riječ oduvijek imali Rusi, uključivao je Ukrajinu, Estoniju, Litvu, Latviju, Bjelorusiju te nekoliko sad neovisnih zemalja na Kavkazu. Pod gotovo izravnom kontrolom Moskve bio je pandan NATO-u - Varšavski pakt, u kojem je bilo šest satelitskih zemalja - Poljska, Čehoslovačka, Mađarska, Bugarska, Rumunjska i Njemačka Demokratska Republika (DDR).