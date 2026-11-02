Nakon velike potrage stigla tužna vijest: Pronađeno tijelo nestalog hrvatskog pomorca

Uz hrvatskog pomorca identificirani su i trojica državljana Gabona : Akinocho Irchade Adio, Moussavou Robert i Nkorouna Ogowe Yann Ulrich. Postupak identifikacije proveden je uz sudjelovanje sudskog liječnika i pod nadzorom državnog tužitelja nadležnog suda u Tchibangi.

Vijest je objavio gabonski portal OMI , pozivajući se na službenu izjavu vlade. Identitete stradalih potvrdio je glasnogovornik Olivier Mouckocko.

Gabonske vlasti potvrdile su da je njegovo tijelo pronađeno u kabini potopljene platforme . Ondje su pronađena i tijela još trojice nestalih radnika, a njihovo izvlačenje trajalo je od četvrtka 29. do subote 31. listopada.

što mu se događa?

Tijelo petog nestalog člana posade, indijskog državljanina Ajita Shivastava Rajendre, pronađeno je nekoliko dana ranije, 27. listopada.

U nesreći spašeno 110 od 115 ljudi

Nakon potonuća platforme tragalo se za ukupno pet osoba. U trenutku nesreće na njoj se nalazilo 115 ljudi, a 110 ih je spašeno.

Do havarije je došlo u subotu 24. listopada, oko 20.37 sati po lokalnom vremenu, na području naftnog polja Dussafu Marin, nedaleko od obalnog grada Mayumbe na jugozapadu Gabona.

Platforma Prospector 5 u vlasništvu je kompanije Borr Drilling, a bila je angažirana za potrebe naftne kompanije BW Energy Gabon. U trenutku nesreće pripremala se za novu kampanju bušenja, no sami radovi još nisu bili započeli.

Prema prvim informacijama koje je objavio Borr Drilling, do nesreće je došlo tijekom ispitivanja opterećenja potpornih nogu platforme. Dogodio se tzv. punch-through incident, odnosno iznenadno propadanje jedne od potpornih nogu kroz sloj morskog dna koji nije mogao izdržati opterećenje.

Platforma je zbog toga izgubila stabilnost, nagnula se i naposljetku potonula.

U potrazi sudjelovali brodovi, helikopteri i podvodni roboti

U opsežnoj akciji potrage i spašavanja sudjelovali su brodovi, helikopteri i mornaričke snage, kao i daljinski upravljani podvodni uređaji kojima je pretraživana potopljena konstrukcija.

Istraga o okolnostima i točnim uzrocima nesreće još traje, a tek treba utvrditi i eventualnu odgovornost za tragediju.