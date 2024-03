Nakon terorističkog napada u Moskvi, u bolnicama je još gotovo 100 ljudi

Pacijenti su raspoređeni po bolnicama u glavnome gradu i u široj moskovskoj regiji, rekla je Ljudmila Bolatajeva. Po pisanju ruskih novinskih agencija ozljede variraju od lakših do teških.

U nedjelju navečer izvedeni su pred sud u Moskvi i pritvoreni. Na licima muškaraca vidjele su se ozljede koje su izgledale kao tragovi mučenja.

Po medijskim izvješćima brojni stanovnici Moskve i u ponedjeljak pred ogradom blizu zgrade Crocus City polažu cvijeće.

Odgovornost za napad s nekoliko je poruka preuzela Islamska država.

Zapadne sigurnosne vlasti i stručnjaci smatraju da je tvrdnja vjerodostojna i vjeruju da iza napada stoji ogranak IS-a, Islamska država pokrajine Horasan (ISPK).

Ruski predsjednik Vladimir Putin iznio je sumnju u ukrajinsku povezanost s napadom, no za to nije dao nikakve dokaze. Kazao je i da su počinitelji napada pokušali pobjeći u smjeru Ukrajine, no Ukrajina odlučno odbacuje bilo kakvu odgovornost za napad.