Nakon skoro desetljeća u pritvoru: Libanon pustio na slobodu Gadafijevog sina

Hanibala Gadafija su 2015. oteli militanti u Siriji, gdje je živio u egzilu sa svojom suprugom i djecom nakon što mu je otac ubijen u ustanku koji je izbio u Libiji 2011. godine.

Libanonske vlasti su ga iste godine pritvorile i optužile za prikrivanje informacija o sudbini imama Muse al-Sadra, šijitskog muslimanskog vođe koji je nestao sa svojim suputnicima tijekom putovanja u Libiju 1978. godine.

Hannibal je imao samo dvije godine kada je Sadr nestao i nije obavljao nikakvu visoku dužnost u Libiji kao odrasla osoba.