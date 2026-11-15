Nova eskalacija na granici NATO-a i Rusije: Estonija povlači radikalan potez

Estonija će od 1. prosinca zatvoriti sve cestovne granične prijelaze s Rusijom, objavilo je estonsko Ministarstvo vanjskih poslova. Odluka dolazi nakon pokušaja podmetanja požara u tvrtki koja proizvodi vojne dronove, za koji estonska sigurnosna služba odgovornost pripisuje ruskoj vojnoj obavještajnoj službi GRU
Osam latvijskih državljana uhićeno je u subotu, 14. studenoga, nakon pokušaja provale u krug tvrtke Threod Systems u Viimsiju, sjeverno od Tallinna, prenosi ERR. Prema estonskoj policiji, skupina je namjeravala izazvati eksploziju i zapaliti zgradu. Tvrtka proizvodi, među ostalim, izviđačke i borbene dronove velikog dometa.
Estonska Služba unutarnje sigurnosti (KAPO) objavila je da je napad izveden po nalogu ruske vojne obavještajne službe GRU. Riječ je o drugom pokušaju podmetanja požara u estonskoj obrambenoj industriji od kolovoza, kada je na meti bila tvrtka Milrem Robotics iz Tallinna.
Premijer Kristen Michal zatražio je od ministra unutarnjih poslova Igora Tara i vladina ureda da pripreme potrebne korake za zatvaranje granice. Poručio je da Estonija mora smanjiti sigurnosne rizike ako Rusija nastavi s hibridnim operacijama.
'Zatvaranje granice smanjilo bi prijetnju ljudima u Estoniji i poslalo jasnu poruku da su napadi na našu obrambenu industriju i obrambene sposobnosti neprihvatljivi', rekao je Michal.
Prijelazi se zatvaraju od 1. prosinca
Estonija i Rusija trenutačno imaju tri otvorena cestovna granična prijelaza – u Narvi, Luhamai i Koiduli. Otvoreni su 12 sati dnevno, od 7 do 19 sati, a njima prolaze pješaci i teretni promet.
Ministar Taro najavio je da će vlada razmotriti zatvaranje svih prijelaza od početka prosinca, i za pješake i za vozila. O tome hoće li mjera biti privremena ili na neodređeno vrijeme, odlučit će se naknadno.
Stanovnici Estonije i vozači kamiona koji su otputovali u Rusiju imat će još dva tjedna za povratak. Nakon toga bi im put kući mogao biti znatno dulji i složeniji, upozorio je Taro.
Estonsko Ministarstvo vanjskih poslova u objavi na društvenoj mreži X preciziralo je da će svi granični prijelazi biti zatvoreni od 1. prosinca. Poručilo je i da će pokušaji Rusije da zastraši i destabilizira Estoniju imati posljedice.