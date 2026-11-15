Nova eskalacija na granici NATO-a i Rusije: Estonija povlači radikalan potez

Estonija će od 1. prosinca zatvoriti sve cestovne granične prijelaze s Rusijom, objavilo je estonsko Ministarstvo vanjskih poslova. Odluka dolazi nakon pokušaja podmetanja požara u tvrtki koja proizvodi vojne dronove, za koji estonska sigurnosna služba odgovornost pripisuje ruskoj vojnoj obavještajnoj službi GRU

Osam latvijskih državljana uhićeno je u subotu, 14. studenoga, nakon pokušaja provale u krug tvrtke Threod Systems u Viimsiju, sjeverno od Tallinna, prenosi ERR. Prema estonskoj policiji, skupina je namjeravala izazvati eksploziju i zapaliti zgradu. Tvrtka proizvodi, među ostalim, izviđačke i borbene dronove velikog dometa. Estonska Služba unutarnje sigurnosti (KAPO) objavila je da je napad izveden po nalogu ruske vojne obavještajne službe GRU. Riječ je o drugom pokušaju podmetanja požara u estonskoj obrambenoj industriji od kolovoza, kada je na meti bila tvrtka Milrem Robotics iz Tallinna.

Premijer Kristen Michal zatražio je od ministra unutarnjih poslova Igora Tara i vladina ureda da pripreme potrebne korake za zatvaranje granice. Poručio je da Estonija mora smanjiti sigurnosne rizike ako Rusija nastavi s hibridnim operacijama. 'Zatvaranje granice smanjilo bi prijetnju ljudima u Estoniji i poslalo jasnu poruku da su napadi na našu obrambenu industriju i obrambene sposobnosti neprihvatljivi', rekao je Michal.

Estonia will close all Estonian-Russian border crossing points as of 1 December. Russia’s attempts to intimidate, destabilise, or undermine our security will come with a price. We will take every necessary step to protect Estonia’s security. — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2026