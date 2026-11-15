TRAŽI JOŠ NOVCA

Trump 'pronašao' krivca za kaos u zračnom prometu: 'Sve čega su se dotakli pošlo je po zlu'

M.Či./Hina

15.11.2026 u 16:49

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: EMILY CURIEL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Američki predsjednik Donald Trump okrivio je u nedjelju administraciju demokrata Joea Bidena, koji je bio na vlasti između njegova dva mandata, za široko rasprostranjeno prizemljenje zrakoplova koje je poremetilo domaća i međunarodna putovanja diljem zemlje

U svom prvom komentaru o tome nakon što su američke vlasti u petak prizemljile zrakoplove na nekoliko sati zbog kvara u komunikacijskom sustavu koji je zahvatio sve centre za kontrolu leta, američki predsjednik nazvao je postupanje Bidenove administracije vezano za zrakoplovstvo "katastrofom".

"Sve čega su se dotakli pošlo je po zlu", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

vezane vijesti

Spomenuo je "ogromne količine novca koje se nepromišljeno troše, čineći već stari i pokvareni sustav još gorim nego što je bio."

Ovaj poremećaj u petak najnoviji je pokazatelj problema u američkom sustavu kontrole zračnog prometa, koji se suočava s kvarovima opreme, poteškoćama u komunikaciji i nedostatkom kontrolora leta, dok Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) nastoji zamijeniti zastarjelu infrastrukturu, istaknuo je Reuters.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEPRIHVATLJIVI INCIDENT

NEPRIHVATLJIVI INCIDENT

VIDEO Drama u Crnom moru: Dronovi pogodili tri broda, Rumunjska digla borbene zrakoplove
POKRENUTO MIRENJE

POKRENUTO MIRENJE

Vlada ponudila veće plaće i topli obrok, sindikati odbili: Štrajk sve bliže?
PRIUŠTIVO STANOVANJE

PRIUŠTIVO STANOVANJE

Dok cijene stanova divljaju, jedan grad ima drukčije rješenje: Najam 225 eura, a stan na kraju može biti vaš

najpopularnije

Još vijesti