Trump 'pronašao' krivca za kaos u zračnom prometu: 'Sve čega su se dotakli pošlo je po zlu'

U svom prvom komentaru o tome nakon što su američke vlasti u petak prizemljile zrakoplove na nekoliko sati zbog kvara u komunikacijskom sustavu koji je zahvatio sve centre za kontrolu leta, američki predsjednik nazvao je postupanje Bidenove administracije vezano za zrakoplovstvo "katastrofom".

"Sve čega su se dotakli pošlo je po zlu", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.