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Migracijski pritisak na EU popušta: Frontex zabilježio velik pad ilegalnih prelazaka

M.Či./Hina

15.11.2026 u 16:39

tportal
Izvor: EPA / Autor: Robert Ghement
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Nezakoniti prelasci u Europsku uniju smanjeni su za 29 posto u prvih 10 mjeseci 2026. godine, u usporedbi s istim periodom prošle godine, izvijestila je europska granična agencija Frontex

Agencija sa sjedištem u Varšavi zabilježila je gotovo 110.000 prelazaka granice u tom razdoblju.

Brojke su se smanjile na gotovo svim migrantskim rutama, što je smanjenje koje je povjerenik Europske unije za migracije Magnus Brunner pripisao snažnijoj međunarodnoj suradnji.

"Opadanje ilegalne imigracije u Europskoj uniji rezultat je kontinuiranog rada i veće stabilnosti u ključnim regijama", rekao je Brunner njemačkim medijima ranije ovaj tjedan.

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"Iza ovoga su reforme, međunarodni sporazumi i zajedničke mjere s našim partnerskim zemljama duž migrantskih ruta."

Najoštriji pad zabilježen je na središnjoj mediteranskoj ruti između Sjeverne Afrike i Italije.

Najveći broj ilegalnih ulazaka u EU, gotovo 60 posto, događa se na istočnom Sredozemlju. Međutim, brojke su u opadanju i ondje, za oko 12 posto.

Suprotan trend zabilježen je na zapadnom Sredozemlju gdje je došlo do porasta od 21 posto u usporedbi s 2025. godinom.

Promjene su posebno izražene na zapadnoafričkoj ruti duž Atlantske obale prema španjolskim Kanarskim otocima.

Na ovoj ruti, nezakoniti prelasci pali su za 13 posto u istom periodu, no ukupan je pad prikrio nagli porast u listopadu, kad su prelasci bili četiri puta veći od onih zabilježenih u listopadu 2025. godine.

Često pokušaji dolaska do Europe u nesigurnim brodovima završavaju tragično. Prema Međunarodnoj organizaciji za migraciju (IOM), više od 2000 ljudi izgubilo je život u Sredozemnom moru samo ove godine.

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