Migracijski pritisak na EU popušta: Frontex zabilježio velik pad ilegalnih prelazaka

" Opadanje ilegalne imigracije u Europskoj uniji rezultat je kontinuiranog rada i veće stabilnosti u ključnim regijama ", rekao je Brunner njemačkim medijima ranije ovaj tjedan.

Brojke su se smanjile na gotovo svim migrantskim rutama, što je smanjenje koje je povjerenik Europske unije za migracije Magnus Brunner pripisao snažnijoj međunarodnoj suradnji.

Agencija sa sjedištem u Varšavi zabilježila je gotovo 110.000 prelazaka granice u tom razdoblju.

"Iza ovoga su reforme, međunarodni sporazumi i zajedničke mjere s našim partnerskim zemljama duž migrantskih ruta."

Najoštriji pad zabilježen je na središnjoj mediteranskoj ruti između Sjeverne Afrike i Italije.

Najveći broj ilegalnih ulazaka u EU, gotovo 60 posto, događa se na istočnom Sredozemlju. Međutim, brojke su u opadanju i ondje, za oko 12 posto.

Suprotan trend zabilježen je na zapadnom Sredozemlju gdje je došlo do porasta od 21 posto u usporedbi s 2025. godinom.

Promjene su posebno izražene na zapadnoafričkoj ruti duž Atlantske obale prema španjolskim Kanarskim otocima.

Na ovoj ruti, nezakoniti prelasci pali su za 13 posto u istom periodu, no ukupan je pad prikrio nagli porast u listopadu, kad su prelasci bili četiri puta veći od onih zabilježenih u listopadu 2025. godine.

Često pokušaji dolaska do Europe u nesigurnim brodovima završavaju tragično. Prema Međunarodnoj organizaciji za migraciju (IOM), više od 2000 ljudi izgubilo je život u Sredozemnom moru samo ove godine.