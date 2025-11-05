Nakon incidenta u Splitu, neki preispituju financiranje manjina: 'Srbi plaćaju porez'

Predsjednik Srpskog kulturnog vijeća Prosvjeta, Nikola Vukobratović odgovorio je na pozive da se preispita financiranje manjinskih kulturnih drutava. Unatoč takvim pozivima i onome što se dogodilo u Splitu, smatra da odnosi između ljudi u Hrvatskoj i Srbiji neće biti narušeni

Nakon što je maskirana skupina prekinula folklornu večer u sklopu Dana srpske kulture u Splitu te protjerala folkloraše koji su stigli iz Novog Sada, brojni su se političari gotovo usuglasili u osudi tog čina. No, bilo je i onih koji su ovaj incident iskoristili kako bi preispitali načine financiranja manjinskih kulturnih društava. Na takve je nakane reagirao i Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. "Stvari su tu jasne. Dio našeg političkog sistema su prava nacionalnih manjina te samim time i težnja države da financira kulturnu raznolikost. Srbi u Hrvatskoj plaćaju porez i, dakle, uplaćuju u zajedničku kasu iz koje imaju svako pravo da se financiraju njihovi programi, kao što se financiraju i svi ostali programi u ovoj zemlji. To su zajednički novci koji se troše prema pravilima i propisima kako se to već radi prema praksama svih europskih i međunarodnih konvencija koje reguliraju prava nacionalnih manjina. Srbi u Hrvatskoj nemaju obvezu pravdati sredstva koja dobivaju zato što su to i njihovi novci", rekao je Vukobratović za Slobodnu Dalmaciju.

'Kako će ovo utjecati na život djece?' Dodao je da u ovoj zemlji postoje ljudi koji su svoj život i karijeru posvetili širenju mržnje. "To su ljudi koji o bilo čemu drugome ne bi nikada znali ništa osim izražavanja netrpeljivosti dominantno prema Srbima, a i ne samo prema njima. To su ljudi koji su profiteri mržnje i koji nikada lijepo ni o kome neće moći reći i koji samo gledaju kako će zbog vlastitih interesa drugima uništavati živote. A jako puno ih živi od toga da muti vodu", dodao je. Izložbu slikara Budimira Dimitrijevića, koja se također održava u sklopu Dana srpske kulture sad čuva policija. Naglasio je da su izvođači iz Novog Sada mirno stigli kući. Ostaknuo je da ovaj incident neće poremetiti odnose među ljudima u Hrvatskoj i Srbiji. "Osobito sam zabrinut za djecu osnovnoškolskog uzrasta koja su to sve proživljavala. Ne znam zaista što njima reći i kako će to utjecati na njihov život. U svakom slučaju, sve što se dogodilo je prije svega tužno, i to ne samo iz perspektive srpske zajednice u Hrvatskoj već, vjerujem, i većini dobronamjernih ljudi u Hrvatskoj koji su čuli što se dogodilo", rekao je šef Prosvjete.