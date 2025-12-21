Na Bajakovu se čeka sedam sati, u tunelu Tuhobić se pokvarilo vozilo

U većem dijelu zemlje kolnici su vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle, a mogući su odroni.

Duža su čekanja na većini graničnih prijelaza na izlazu iz Hrvatske, a kraći zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, javlja HAK. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.