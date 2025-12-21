Na Bajakovu se čeka sedam sati, u tunelu Tuhobić se pokvarilo vozilo

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
U većem dijelu zemlje kolnici su vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle, a mogući su odroni.
Duža su čekanja na većini graničnih prijelaza na izlazu iz Hrvatske, a kraći zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, javlja HAK. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Stanje u 08.00 sati
- zbog vozila u kvaru na autocesti A6 Rijeka-Zagreb u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine
- na autocesti A3 Bregana-Lipovac kolona vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije duga je oko 4 km
- zbog prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti ŽC3124 u Kutini. Obilazak je preko Ilove.
Stanje na granicama