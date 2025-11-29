Podneseni optužni prijedlozi zbog incidenta na Danima srpske kulture, optuženi i maloljetnici

'Policijska uprava zagrebačka je, po dovršenom kriminalističkom istraživanju, podnijela optužne prijedloge redovnim putem nadležnim sudovima protiv ukupno osam počinitelja (četvorice maloljetnih počinitelja i četvorice punoljetnih počinitelja starosti 18, 20, 23 i 27 godina) zbog počinjenih prekršaja iz članaka 5. i 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira', stoji u obrazloženju policije koje je dobila Nova TV.

Policija je pojasnila prekršaj članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

'Prikrivali su identitet (maskiranjem), odnosno odijevanjem u tamnu odjeću s kapuljačom i licem prekrivenim odjevnim predmetom, čime su stvarali nemir i nesigurnost kod građana koji su se tada nalazili na navedenom javnom mjestu, kao i kod onih koji su takvo ponašanje vidjeli putem sredstava javnog priopćavanja', pojasnili su iz policije.

'Napominjemo da su dvojica počinitelja ranije evidentirana i to 27-godišnjak za sedam kaznenih djela i četiri prekršaja te 16-godišnji maloljetnik za dva prekršaja (ne računamo prekršaje iz domene prometa)', dodali su.