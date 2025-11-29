neki imaju dosje

Podneseni optužni prijedlozi zbog incidenta na Danima srpske kulture, optuženi i maloljetnici

M. Šu.

29.11.2025 u 20:04

Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: PIXSELL/PIXSELL
Zagrebačka policija potvrdila je da je podnijela osam optužnih prijedloga zbog incidenta koji se 7. studenog dogodio ispred Srpskog kulturnog centra uoči otvaranja izložbe "Efemeris - legal Dejana Medakovića".

'Policijska uprava zagrebačka je, po dovršenom kriminalističkom istraživanju, podnijela optužne prijedloge redovnim putem nadležnim sudovima protiv ukupno osam počinitelja (četvorice maloljetnih počinitelja i četvorice punoljetnih počinitelja starosti 18, 20, 23 i 27 godina) zbog počinjenih prekršaja iz članaka 5. i 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira', stoji u obrazloženju policije koje je dobila Nova TV.

Policija je pojasnila prekršaj članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

'Prikrivali su identitet (maskiranjem), odnosno odijevanjem u tamnu odjeću s kapuljačom i licem prekrivenim odjevnim predmetom, čime su stvarali nemir i nesigurnost kod građana koji su se tada nalazili na navedenom javnom mjestu, kao i kod onih koji su takvo ponašanje vidjeli putem sredstava javnog priopćavanja', pojasnili su iz policije.

'Napominjemo da su dvojica počinitelja ranije evidentirana i to 27-godišnjak za sedam kaznenih djela i četiri prekršaja te 16-godišnji maloljetnik za dva prekršaja (ne računamo prekršaje iz domene prometa)', dodali su.

Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
  • Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
  • Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
  • Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
  • Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
  • Huligani na otvaranju Dana Srpske kulture u Zagrebu
Maskirani huligani skandirali fašističke pozdrave na otvaranju Dana srpske kulture u Zagrebu, stigla policija Izvor: Pixsell / Autor: PIXSELL/PIXSELL

Policija je također komentirala veliku tučnjavu koja se 12. studenog dogodila na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

'Prema dosad provedenom kriminalističkom istraživanju, protiv trojice maloljetnih počinitelja podnijeta kaznena prijava zbog kaznenog djela 'Izazivanje nereda' opisanog u članku 324. stavku 2. Kaznenog zakona. Oni su 13. studenoga 2025. godine predani pritvorskom nadzorniku, a kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku s ciljem utvrđivanja ostalih sudionika. Jedan od navedenih počinitelja do sada je evidentiran zbog počinjenih prekršaja', objasnila je zagrebačka policija.

