neizvjesni pregovori

Bijela kuća demantira Iran: Objavljeni nacrt sporazuma potpuna je izmišljotina

I.V.

27.05.2026 u 18:54

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Kent NISHIMURA / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Bijela kuća odbacila je navode iranskih državnih medija o sadržaju nacrta memoranduma o razumijevanju između Washingtona i Teherana, nazvavši ih ‘potpunom izmišljotinom’. Time su dodatno pojačane nejasnoće oko pregovora koji se vode nakon rata između Irana i Izraela

Iranski državni mediji ranije su objavili da bi nacrt sporazuma predviđao povlačenje američkih vojnih snaga iz blizine Irana te ukidanje blokade iranskih luka.

Na te je tvrdnje reagirao službeni profil Bijele kuće za brze reakcije na društvenoj mreži X.

‘Ovo izvješće medija pod kontrolom Irana nije točno i memorandum koji su objavili potpuna je izmišljotina. Nitko ne bi trebao vjerovati onome što objavljuju iranski državni mediji. Činjenice su važne’, poručili su iz Bijele kuće.

vezane vijesti

Ipak, dio informacija koje su objavili iranski mediji djelomično se podudara s ranijim izjavama američkih dužnosnika o mogućem okviru budućeg sporazuma.

Trump spreman ublažiti blokadu uz jedan uvjet

Američki dužnosnici navode kako je predsjednik SAD-a Donald Trump spreman razmotriti ukidanje blokade ako Iran omogući komercijalnim brodovima siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte.

Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales izjavila je da pregovori ‘napreduju dobro’, ali je naglasila kako Washington ostaje pri svojim ključnim zahtjevima.

‘Kao što je predsjednik Trump rekao, pregovori napreduju dobro i jasno je postavio svoje crvene linije. Predsjednik Trump pristat će samo na dobar sporazum za američki narod, a on mora osigurati da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje’, rekla je Wales.

Pregovori i dalje neizvjesni

Pregovori između SAD-a i Irana posljednjih dana prate brojne kontradiktorne informacije, a obje strane zasad izbjegavaju objaviti konkretne detalje mogućeg dogovora.

Washington inzistira na ograničavanju iranskog nuklearnog programa i sigurnosti plovidbe Hormuškim tjesnacem, dok Teheran traži ublažavanje sankcija i smanjenje američke vojne prisutnosti u regiji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vremenske neprilike

vremenske neprilike

Nevrijeme stiglo u Hrvatsku: Vjetar u Zagrebu lomio stabla, čudan fenomen u Međimurju
kod osijeka

kod osijeka

Toplinski val isušio veliku hrvatsku rijeku: Na nekim se dijelovima može prehodati
dugotrajne posljedice

dugotrajne posljedice

Ako Trump povuče ovaj potez, tisuće Nijemaca mogle bi izgubiti posao

najpopularnije

Još vijesti