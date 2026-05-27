Bijela kuća demantira Iran: Objavljeni nacrt sporazuma potpuna je izmišljotina

‘Ovo izvješće medija pod kontrolom Irana nije točno i memorandum koji su objavili potpuna je izmišljotina . Nitko ne bi trebao vjerovati onome što objavljuju iranski državni mediji. Činjenice su važne’, poručili su iz Bijele kuće.

Na te je tvrdnje reagirao službeni profil Bijele kuće za brze reakcije na društvenoj mreži X.

Iranski državni mediji ranije su objavili da bi nacrt sporazuma predviđao povlačenje američkih vojnih snaga iz blizine Irana te ukidanje blokade iranskih luka.

Ipak, dio informacija koje su objavili iranski mediji djelomično se podudara s ranijim izjavama američkih dužnosnika o mogućem okviru budućeg sporazuma.

Trump spreman ublažiti blokadu uz jedan uvjet

Američki dužnosnici navode kako je predsjednik SAD-a Donald Trump spreman razmotriti ukidanje blokade ako Iran omogući komercijalnim brodovima siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte.

Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales izjavila je da pregovori ‘napreduju dobro’, ali je naglasila kako Washington ostaje pri svojim ključnim zahtjevima.

‘Kao što je predsjednik Trump rekao, pregovori napreduju dobro i jasno je postavio svoje crvene linije. Predsjednik Trump pristat će samo na dobar sporazum za američki narod, a on mora osigurati da Iran nikada ne može imati nuklearno oružje’, rekla je Wales.

Pregovori i dalje neizvjesni

Pregovori između SAD-a i Irana posljednjih dana prate brojne kontradiktorne informacije, a obje strane zasad izbjegavaju objaviti konkretne detalje mogućeg dogovora.

Washington inzistira na ograničavanju iranskog nuklearnog programa i sigurnosti plovidbe Hormuškim tjesnacem, dok Teheran traži ublažavanje sankcija i smanjenje američke vojne prisutnosti u regiji.