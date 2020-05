Pad Airbusovog zrakoplova pakistanske aviokompanije PIA s 99 putnika u gradu Karachiju u petak preživjela je najmanje jedna osoba, a strahuje se da je većina putnika poginula, otkrili su dužnosnici.

Let PK 8303 putovao je iz sjeveroistočnog grada Lahorea u južni grad Karachi te je pao na naseljeno područje prije no što je trebao sletjeti na svoju destinaciju.

„Vraćamo se, ne rade nam motori“, čuje se na snimci koju je objavio taj portal, no njena autentičnost još nije potvrđena.

„Prije približavanja smo mu rekli da su obje piste slobodne, no on je odlučio da će napraviti krug. To je veoma tragičan incident“.

Dužnosnik zračnog prometa Reutersu je rekao da se čini da zrakoplov nije uspio spustiti kotače prije slijetanja, no da je još prerano govoriti o stvarnom uzroku nesreće koja se dogodila samo nekoliko dana nakon što je Pakistan ponovno dopustio komercijalne letove, zaustavljene zbog pandemije koronavirusa.