Najmanje 13 mrtvih u željezničkoj nesreći u Meksiku

Meksička mornarica rekla je da je Međuoceanski vlak u kojem je bilo 250 ljudi iskočio iz tračnica blizu grada Nizande. Gotovo 1000 ljudi je ozlijeđeno, od čega je njih 36 prebačeno u bolnicu. Predsjednica Claudia Sheinbaum rekla je na X-u da je petero ozlijeđenih u kritičnom stanju. Otvorena je istraga o nesreći.