Najmanje 13 mrtvih u željezničkoj nesreći u Meksiku

29.12.2025 u 05:36

Meksičke vlasti objavile su u nedjelju da je najmanje 13 ljudi poginulo u željezničkoj nesreći u državi Oaxaca

Meksička mornarica rekla je da je Međuoceanski vlak u kojem je bilo 250 ljudi iskočio iz tračnica blizu grada Nizande. Gotovo 1000 ljudi je ozlijeđeno, od čega je njih 36 prebačeno u bolnicu. Predsjednica Claudia Sheinbaum rekla je na X-u da je petero ozlijeđenih u kritičnom stanju. Otvorena je istraga o nesreći.

Međuoceanski vlak, otvoren 2023. pod bivšim predsjednikom Andresom Manuelom Lopezom Obradorom, dio je šireg projekta Međuoceanskog koridora. Inicijativa je osmišljena kako bi se modernizirala željeznička veza preko prevlake Tehuantepec, povezujući meksičku luku Salina Cruz na Pacifiku s Coatzacoalcos ​u Meksičkom zaljevu.

