NARUŠENA REPUTACIJA

Najluksuznija zemlja u Europi u sigurnosnoj krizi: Bombu tajkunu podmetnula Ukrajinka iz Njemačke

Ivor Kruljac

05.07.2026 u 19:28

Poprište bombaškog napada u Monaku
Poprište bombaškog napada u Monaku Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER
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Vlasti Monaka su brzo identificirali 39-godišnju Anastasiju Berezovsku kao osumnjičenicu za postavljanje bombe koja je ozlijedila tajkuna Vadima Jermolajeva i još četiri osobe

Osim kao jedna od najluksuznijih destinacija, mikrodržava Monako uživa reputaciju i jedne od najsigurnijih zemalja u Europi. No, ugled sigurnosti je ozbiljno narušen nakon nedavnog napada paket-bombom u kojem je teško ozlijeđena obitelj ukrajinskog tajkuna Vadima Jermolajeva koja su ulila nesigurnost kako među bogatim stanovnicima ove kneževine, tako i među stranim investitorima.

Kako navodi medij The Times, sa 600 policijskih službenika u Monaku na svakih 60 stanovnika dođe jedan policajac, a tu je i gusti sustav nadzornih kamera. Stručnjaci i analitičari smatraju da je ovaj napad bio moguć budući da je obitelj boravila u elegantnoj stambenoj zgradu na samom rubu Monaka i u blizini francuske granice. Unatoč eleganciji, posrijedi je jedan od jeftinijih okruga, dok bi u onim skupljima, napadač vjerojatno bio presretnut, ne bi stigao postaviti bombu na ulazna vrata.

Ipak, istraga brzo napreduje, a počiniteljica je identificirana kao 39-godišnja Anastasija Berezovska. Riječ je o Ukrajinki koja živi u Njemačkoj, a s tamnim ribarskim šeširom i svijetlim hlačama, sumnja se da je pokušala zavarati nadzorne kamere da je muškarac. Zbog svega su pojačane policijske ophodnje ali i postavljene kontrolne točke na granicama.

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Dvije teorije o motivu napada

Inače, Monako je imao svega dva ozbiljna sigurnosna incidenta. Jedno je bilo ubojstvo najbogatije žene u Monaku, Helene Pastor, koja je doduše ubijena u susjednoj Nici od strane plaćene ubojice jer je bila nedostupna u samom Monaku.

S druge strane, u Kneževini se i danas sjećaju sumnjive smrti Edmonda Safre, uglednog financijera koji je 1999. godine poginuo u podmetnutom požaru unutar svojeg strogo čuvanog stana.

Nagađa se i o samom motivu napada na Jermolajeva. Neki misle da iza svega stoje ukrajinske službe, budući da je ukrajinski tajkun plaćao porez u Rusiji i bio na crnoj listi. Ipak, s početkom rata osudio je rusku agresiju. S druge strane, sumnjiči se i da bi motiv mogao biti njegovog sin Artur koji je organizirao i vodio kriminalnu skupinu specijaliziranu za telefonske prijevare velikih razmjera. Zbog toga je uhićen u Cipru i izručen u Estoniju gdje je priznao krivnju te zaradio uvjetnu kaznu. Isplatio je 8,5 milijuna eura odštete te napustio zemlju.

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