Najluksuznija zemlja u Europi u sigurnosnoj krizi: Bombu tajkunu podmetnula Ukrajinka iz Njemačke

Osim kao jedna od najluksuznijih destinacija, mikrodržava Monako uživa reputaciju i jedne od najsigurnijih zemalja u Europi. No, ugled sigurnosti je ozbiljno narušen nakon nedavnog napada paket-bombom u kojem je teško ozlijeđena obitelj ukrajinskog tajkuna Vadima Jermolajeva koja su ulila nesigurnost kako među bogatim stanovnicima ove kneževine, tako i među stranim investitorima.

Kako navodi medij The Times, sa 600 policijskih službenika u Monaku na svakih 60 stanovnika dođe jedan policajac, a tu je i gusti sustav nadzornih kamera. Stručnjaci i analitičari smatraju da je ovaj napad bio moguć budući da je obitelj boravila u elegantnoj stambenoj zgradu na samom rubu Monaka i u blizini francuske granice. Unatoč eleganciji, posrijedi je jedan od jeftinijih okruga, dok bi u onim skupljima, napadač vjerojatno bio presretnut, ne bi stigao postaviti bombu na ulazna vrata.

Ipak, istraga brzo napreduje, a počiniteljica je identificirana kao 39-godišnja Anastasija Berezovska. Riječ je o Ukrajinki koja živi u Njemačkoj, a s tamnim ribarskim šeširom i svijetlim hlačama, sumnja se da je pokušala zavarati nadzorne kamere da je muškarac. Zbog svega su pojačane policijske ophodnje ali i postavljene kontrolne točke na granicama.