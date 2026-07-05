Ana Brnabić usred Bruxellesa: 'Srbija nije mala Rusija, EU ima dvostruke kriterije'

Predsjednica Narodne skupštine Srbije i bivša premijerka Ana Brnabić tvrdi da Srbija nije proruski orijentirana te da podržava Ukrajinu. Požalila se zbog dvostrukih mjerila u pristupanju Europskoj uniji.

Ona je, naime, s ministrom vanjskih poslova Markom Đurićem te potpredsjednikom vlade i ministrom financija Sinišom Malim, sudjelovala na konferenciji posvećenoj srpskom gospodarstvu i pristupnim pregovorima u Bruxellesu.

U razgovoru za Euronews ustvrdila je da je Srbija od početka sukoba u Ukrajini toj zemlji dodijelila više od 60 milijuna eura izravne financijske i humanitarne pomoći, ali bez vojne podrške.

"Bili smo jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja je u najtežim trenucima, tijekom zimskih mjeseci, isporučivala elektroenergetsku opremu Ukrajini, jer imamo slične energetske sustave, kao i generatore i rezervne dijelove. Čak i kada se to nije moglo kupiti na tržištu, slali smo ih Ukrajini iz vlastitih zaliha. Na taj se način, a mnogi to ne znaju, posebno u Europskoj uniji, razvila vrlo bliska veza između Srbije i Ukrajine", istaknula je.

Govorila je i o političkoj podršci te stalnoj komunikaciji s ukrajinskim vodstvom. "Vidjeli ste da je komunikacija između predsjednika Vučića i predsjednika Zelenskog iznimno redovita; oni su u stalnom kontaktu. Moja komunikacija s predsjednikom Vrhovne Rade Ukrajine, Ruslanom Stefančukom, izgleda slično", dodala je Brnabić.