'zaigrali' su se

Crna Gora protjerala trojicu Rusa: Pazite što su im sve pronašli

M.Da.

05.07.2026 u 16:49

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: SAVO PRELEVIC / AFP
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Trojica ruskih državljana nisu imala odgovarajuću dokumentaciju, niti su mogla dati objašnjenje o podrijetlu i namjeni pronađene elektroničke opreme, a kako nisu ni opravdali svoj boravak u Crnoj Gori, vlasti su ih protjerale

Crna Gora protjerala je trojicu ruskih državljana, nakon što im je granična policija pronašla veliku količinu sofisticirane digitalne opreme i uređaja.

A.S. (38), I.K. (26) i A.I. (38), prema tvrdnjama crnogorskog MUP-a, nisu imali odgovarajuću dokumentaciju, niti su mogli dati objašnjenje o podrijetlu i namjeni pronađene opreme.

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Zbog okolnosti koje su ukazivale na sumnju u zakonitost njihova boravka i svrhu korištenja te opreme, inspektori za strance donijeli su rješenja o otkazivanju boravka, nakon čega su oni napustili Crnu Goru, prenosi Nova.rs.

O događaju je obaviješten nadležni državni tužitelj u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Pljevljima, a policija će poduzeti mjere kojima bi trebala utvrditi okolnosti vezane uz svrhu njihovog boravka, transfer i namjeru korištenja pronađene opreme, kao i razloge njezinog korištenja na teritoriju Crne Gore. Jedna od mogućnosti je i potencijalna špijunaža. 

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