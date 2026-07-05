Crna Gora protjerala trojicu Rusa: Pazite što su im sve pronašli

A.S. (38), I.K. (26) i A.I. (38), prema tvrdnjama crnogorskog MUP-a , nisu imali odgovarajuću dokumentaciju, niti su mogli dati objašnjenje o podrijetlu i namjeni pronađene opreme.

Crna Gora protjerala je trojicu ruskih državljana , nakon što im je granična policija pronašla veliku količinu sofisticirane digitalne opreme i uređaja.

Zbog okolnosti koje su ukazivale na sumnju u zakonitost njihova boravka i svrhu korištenja te opreme, inspektori za strance donijeli su rješenja o otkazivanju boravka, nakon čega su oni napustili Crnu Goru, prenosi Nova.rs.



O događaju je obaviješten nadležni državni tužitelj u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Pljevljima, a policija će poduzeti mjere kojima bi trebala utvrditi okolnosti vezane uz svrhu njihovog boravka, transfer i namjeru korištenja pronađene opreme, kao i razloge njezinog korištenja na teritoriju Crne Gore. Jedna od mogućnosti je i potencijalna špijunaža.

