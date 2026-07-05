Vatrogasci obuzdali požar kod Trogira: 'Ulazimo u svaku ulicu, struja je ugašena'

U intervenciji je sudjelovalo 68 vatrogasaca s 18 vozila i dva kanadera Opasnost je prošla, sad je preostala sanacija

Nakon prvotne velike vatrogasne intervencije u mjestu Vinišća pokraj Trogira, situacija s velikim požarom je sada znatno bolja. Facebook stranica 'Vatrogasci – 193' objavila je novi video gdje se vidi smanjena vatra. 'Stanje je puno bolje sada', kratko su poručili uz video.

Ranije su na teren izašli i kanaderi, a zapovjednik vatrogasaca iz Trogira, Marin Buble, naveo je za medij 24 sata, da je trenutačno stanje dobro. Međutim, lokalno stanovništvo je ostalo bez struje.

Požar u Vinišću Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







+16 Požar u Vinišću Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Obranjeno je sve na terenu. Ulazimo u svaku ulicu sada, vidjeli smo oštećenih fasada, nemam informacija o ozlijeđenima. Za sada je pod kontrolom (...) Je, struja je ugašena, oštećeno je i nekoliko stupova, HEP je na terenu', naveo je Buble.