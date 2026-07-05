Vatrogasci obuzdali požar kod Trogira: 'Ulazimo u svaku ulicu, struja je ugašena'

U intervenciji je sudjelovalo 68 vatrogasaca s 18 vozila i dva kanadera Opasnost je prošla, sad je preostala sanacija
Nakon prvotne velike vatrogasne intervencije u mjestu Vinišća pokraj Trogira, situacija s velikim požarom je sada znatno bolja. Facebook stranica 'Vatrogasci – 193' objavila je novi video gdje se vidi smanjena vatra.
'Stanje je puno bolje sada', kratko su poručili uz video.
Ranije su na teren izašli i kanaderi, a zapovjednik vatrogasaca iz Trogira, Marin Buble, naveo je za medij 24 sata, da je trenutačno stanje dobro. Međutim, lokalno stanovništvo je ostalo bez struje.
'Obranjeno je sve na terenu. Ulazimo u svaku ulicu sada, vidjeli smo oštećenih fasada, nemam informacija o ozlijeđenima. Za sada je pod kontrolom (...) Je, struja je ugašena, oštećeno je i nekoliko stupova, HEP je na terenu', naveo je Buble.
Nema više opasnosti
Njegov kolega, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, za isti medij je također potvrdio da je požar pod kontrolom. Uz dva kanadera koja su napustile lokaciju, na terenu je bilo 68 vatrogasaca s 18 vozila.
'To je to, nema više opasnosti, do noći ćemo to dosta dobro sanirati, onda ćemo nastaviti ujutro i tu ne bi trebalo biti problema', optimističan je Kovačević.