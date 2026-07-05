NATO je postao Trumpov bankomat, Europljani strepe: 'Želimo otići prije nego krene ukrivo'

Očekuje se da će upravo daljnje ulaganje u obranu, s fokusom na kupovanje američkih vojnih proizvoda, biti glavna tema koju će Amerikanci gurati na NATO summitu u Turskoj 7. i 8. srpnja

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump ranije u drugom mandatu uvjerio i pritisnuo članice NATO saveza na veća ulaganja u obranu, očekuje se da će upravo povećanje obrambenih ulaganja biti njegova glavna poruka na NATO summitu u Turskoj ovog tjedna. Kako navodi medij Politico, američki predsjednik sve više odnose s partnerima pretvara u biznis, odnosno transakcijski pristup, a NATO u vlastiti bankomat. U smislu, da će se primarno fokusirati na pitanje koliko će europski saveznici potrošiti na američku vojnu opremu.

Američki veleposlanik u NATO-u, Matt Whitaker, naglasio je upravo ekonomski aspekt ovogodišnjeg summita od 7. do 8. srpnja, a potrošnja od skoro 120 milijardi dolara prošle godine, od čega je polovica otišla na američku opremu, nazvao 'dobar početak'.

'Washington pozdravlja europske napore u povećanju obrambene potrošnje i smanjenja regulacija. Ali, sigurno ne podržavamo protekcionistički jezik koje često europske obrambene inicijative uključuju. To je dio koji bi se mogao spomenuti tijekom summita i očekujemo da ćemo tu doći do razumijevanja', naveo je Whitaker u razgovoru s novinarima uoči summita.

Europski diplomati žele zadovoljiti Trumpa Neimenovani europski diplomatski izvor je naveo za Politico da zbog ovisnosti o SAD-u moraju birati koje bitke mogu voditi. Drugi anonimni izvor iz tih krugova, navodi da se nadaju da ako Trump bude zadovoljan s dijelom koji se tiče obrambene industrije, onda će i sam summit i cijeli NATO vidjeti pozitivno. 'Želimo doći tamo, dati svoja obećanja oko obrane i potrošnje i otići prije nego nešto pođe ukrivo', naveo je za Politico treći diplomatski izvor.