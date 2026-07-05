SUMMIT U TURSKOJ

NATO je postao Trumpov bankomat, Europljani strepe: 'Želimo otići prije nego krene ukrivo'

Ivor Kruljac

05.07.2026 u 18:04

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia
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Očekuje se da će upravo daljnje ulaganje u obranu, s fokusom na kupovanje američkih vojnih proizvoda, biti glavna tema koju će Amerikanci gurati na NATO summitu u Turskoj 7. i 8. srpnja

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump ranije u drugom mandatu uvjerio i pritisnuo članice NATO saveza na veća ulaganja u obranu, očekuje se da će upravo povećanje obrambenih ulaganja biti njegova glavna poruka na NATO summitu u Turskoj ovog tjedna.

Kako navodi medij Politico, američki predsjednik sve više odnose s partnerima pretvara u biznis, odnosno transakcijski pristup, a NATO u vlastiti bankomat. U smislu, da će se primarno fokusirati na pitanje koliko će europski saveznici potrošiti na američku vojnu opremu.

NATO snage- Ilustracija
NATO snage- Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski

Američki veleposlanik u NATO-u, Matt Whitaker, naglasio je upravo ekonomski aspekt ovogodišnjeg summita od 7. do 8. srpnja, a potrošnja od skoro 120 milijardi dolara prošle godine, od čega je polovica otišla na američku opremu, nazvao 'dobar početak'.

'Washington pozdravlja europske napore u povećanju obrambene potrošnje i smanjenja regulacija. Ali, sigurno ne podržavamo protekcionistički jezik koje često europske obrambene inicijative uključuju. To je dio koji bi se mogao spomenuti tijekom summita i očekujemo da ćemo tu doći do razumijevanja', naveo je Whitaker u razgovoru s novinarima uoči summita.

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Europski diplomati žele zadovoljiti Trumpa

Neimenovani europski diplomatski izvor je naveo za Politico da zbog ovisnosti o SAD-u moraju birati koje bitke mogu voditi. Drugi anonimni izvor iz tih krugova, navodi da se nadaju da ako Trump bude zadovoljan s dijelom koji se tiče obrambene industrije, onda će i sam summit i cijeli NATO vidjeti pozitivno.

'Želimo doći tamo, dati svoja obećanja oko obrane i potrošnje i otići prije nego nešto pođe ukrivo', naveo je za Politico treći diplomatski izvor.

NATO sjedište - Ilustracija
NATO sjedište - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: STEPHANIE LECOCQ

K tome, ovaj summit dolazi i uslijed smanjenja američkih trupa u Europi, ali i američkog odbijanja prodaje projektilima Tomahawk Njemačkoj zbog straha od eskalacije s Rusijom.

Američki ministar obrane, Pete Hegseth prošlog je mjeseca u Bruxellesu izazvao nove razloge za napetost kada je rekao da je NATO malo više od papirnatog tigra koji ima nezdravu ovisnost o SAD-u. Pritom se žalio i time što europski saveznici nisu pomogli u ratu s Iranom.

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